1 Straighten Up and Fly Right Dianne Reeves / Irving Mills 2:42

2 I've Got My Eyes On You Dianne Reeves / Cole Porter 2:04

3 Gotta Be This or That Dianne Reeves / Sunny Skylar 3:13

4 Too Close for Comfort Dianne Reeves 3:49

5 How High the Moon Dianne Reeves 2:21

6 Who's Minding the Store? Dianne Reeves 4:29

7 You're Driving Me Crazy Dianne Reeves / Walter Donaldson 1:56

8 Pretend Dianne Reeves / Cliff Parman 4:00

9 Solitude Dianne Reeves / Irving Mills 5:27

10 TV Is the Thing This Year Dianne Reeves 1:43

11 Pick Yourself Up Dianne Reeves / Jerome Kern 2:37

12 When I Fall In Love (Instrumental) Dianne Reeves / Edward Heyman 3:51

13 Into Each Life Some Rain Must Fall Dianne Reeves / Allan Roberts 4:06

14 There'll Be Another Spring Dianne Reeves 4:41