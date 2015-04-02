Наша рецензия

Самое, безусловно, интересное в этой комедии с длинным английским и еще более длинным русским названием – переворачивание известной схемы о том, что один из ведущих канадских режиссеров Дени Аркан назвал «нашествием варваров». До сих пор оплотом культуры с большой буквы был Старый Свет, добрая старушка Европа, не перестающая и теперь просвещать когда-то открытую и заселенную ею Америку, Америка же почиталась континентом молодым и диким. В романе Тоби Янга и поставленном на его…