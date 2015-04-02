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Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
Киноафиша Фильмы Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть Отзывы о фильме «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть»
How to Lose Friends and Alienate People Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть 2008 / Великобритания
7.2 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Самое, безусловно, интересное в этой комедии с длинным английским и еще более длинным русским названием – переворачивание известной схемы о том, что один из ведущих канадских режиссеров Дени Аркан назвал «нашествием варваров». До сих пор оплотом культуры с большой буквы был Старый Свет, добрая старушка Европа, не перестающая и теперь просвещать когда-то открытую и заселенную ею Америку, Америка же почиталась континентом молодым и диким. В романе Тоби Янга и поставленном на его…

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babar 2 апреля 2015, 12:51
скучный, нудный, нецепляющий фильм с отвратительной режиссурой. Жалкая подделка на тему Дьявол Носит Прадо и 99 франков.

Шутки живут своей жизнью.

Бриджес и коктейль "белый русский" напомнили Большого Лебовски и стало совсем грустно...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мурка 2 апреля 2015, 12:51
Долго выбирала, на какое кино угробить свободный вечер. В основном между этим фильмецом и "Адмиралом". Подумала, что в Адмирале всех убьют, и выбрала комедию.

Посмеяться не удалось: на редкость полско и неоригинально. Устойчивое ощущение халтуры - не самые плохие ведь актеры, и книга в основе романа не самая глупая, могли бы и понапрячь извилины...

Если этот парень сейчас считается гениальным комиком, то на комедии лучше вообще не ходить. Довольно дурацкое и неостроумное кривлянье, причем даже не настолько виртуозное, как, скажем, у Джимма Кэрри. Шутка смешная была одна: Софи такая-то в роли Матери Терезы.

Взгляд отдыхал разве что на красотке с собачкой (ее кривляния выглядили даже удачнее, чем главного героя) и почему-то Джиллиан Андерсон, которая здесь получилась гораздо обаятельнее, чем в Секретных материалах -2, хотя тоже не понятно, к чему она тут.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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