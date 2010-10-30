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14 дней с Виктором 14 дней с Виктором
Киноафиша Фильмы 14 дней с Виктором
14 Days with Victor

14 дней с Виктором, 2010

2010 / Испания
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 30 октября 2010
Возраст 18+
Режиссер
Роман Паррадо
В ролях
Ферран Ауди
Гильермо Айеса
Нурия Касас
Питер Чарлтон
Джо Диксон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 14 дней с Виктором 1 постер
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