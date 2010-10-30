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14 дней с Виктором
14 Days with Victor
14 дней с Виктором, 2010
2010 / Испания
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5.8
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Жанр:
драма
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5.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
30 октября 2010
Возраст
18+
Режиссер
Роман Паррадо
В ролях
Ферран Ауди
Гильермо Айеса
Нурия Касас
Питер Чарлтон
Джо Диксон
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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