Хвост, 2012

Элвис и Лео управляют бизнесом по уборке места преступления. Выехав на очередное дело, они меньше всего ожидали обнаружить в указанном доме ее. Тале, гуманоидное существо женского пола с коровьим хвостом, которое, кажется, неспособно к общению и человеческой речи, спрятано в подвале. Включив на телевизоре пленку, оставленную ее похитителем, Элвис и Лео узнают о жизни Тале в неволе и о том, что она была предметом жестоких медицинских экспериментов со стороны правительства. Позже солдаты неизвестных военных формирований прибывают на место, чтобы отбить Тале. Сородичи Тале, более похожие на сатиров хульдры, приходят к ней на помощь. Смогут ли Элвис и Лео выжить в этой кровавой битве между двумя мирами?