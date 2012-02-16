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Хвост Хвост
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Thale

Хвост, 2012

2012 / Норвегия
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Элвис и Лео управляют бизнесом по уборке места преступления. Выехав на очередное дело, они меньше всего ожидали обнаружить в указанном доме ее. Тале, гуманоидное существо женского пола с коровьим хвостом, которое, кажется, неспособно к общению и человеческой речи, спрятано в подвале. Включив на телевизоре пленку, оставленную ее похитителем, Элвис и Лео узнают о жизни Тале в неволе и о том, что она была предметом жестоких медицинских экспериментов со стороны правительства. Позже солдаты неизвестных военных формирований прибывают на место, чтобы отбить Тале. Сородичи Тале, более похожие на сатиров хульдры, приходят к ней на помощь. Смогут ли Элвис и Лео выжить в этой кровавой битве между двумя мирами?

  • Фильм производился с крайне низким бюджетом: он едва ли превышал десять тысяч долларов. Автор идеи и режиссер этой картины, Александр Л. Нордос, выступил также сценаристом, монтажером, оператором и сценографом. 
  • Большая часть декораций была построена в подвале дома отца Нордоса в Мушене. Нордос опубликовал на YouTube ролик, в котором рассказывает о процессе съемок. 
  • Тале – это скандинавское фольклорное существо, которое обладает способностями вызывать сочувствие у людей, если их ловят в лесу, где они обитают. В пространстве мировой культуры они, вероятно, будет классифицироваться как «фейри».

Фильм основан на мифическом персонаже из норвежского фольклора, которого называют Хульдра. Согласно мифу, Хульдра — прекрасная женщина, живущая в лесу, соблазняющая и убивающая мужчин. Она поет красивые песни, манит их к себе в глубь леса прекрасным телом и затем убивает. Узнать ее можно лишь по наличию коровьего хвоста…

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 16 февраля 2012
Возраст 16+
Режиссер
Александер Нордос
В ролях
Силье Рейномо
Эрленд Нервольд
Йон Сигве Скард
Мортен Андресен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хвост 2 постера
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саундтрек фильма Хвост
Кадры из фильма Все кадры
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