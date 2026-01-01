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Фильмография
Юджиния Юан
Eugenia Yuan
Киноафиша
Персоны
Юджиния Юан
Юджиния Юан
Eugenia Yuan
Дата рождения
22 января 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Инглвуд, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.3
Неизвестный город
(2016)
6.9
Мемуары гейши
(2005)
Билеты
6.1
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 2
(2016)
Фильмография Юджиния Юан
7.3
Неизвестный город
драма, триллер
2016, Австралия
6.1
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 2
Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny
приключения, боевик, драма
2016, США
Смотреть трейлер
5.7
Драконы Нью-Йорка
Revenge of the Green Dragons
криминал, драма, боевик
2014, США
Смотреть трейлер
4.4
Железный кулак 2
The Man with the Iron Fists: Sting of the Scorpion
боевик
2014, США
Смотреть трейлер
6.9
Мемуары гейши
Memoirs of a Geisha
мелодрама, драма
2005, США
Рецензия
Билеты
4.5
Глаз 2
Gin gwai 2
ужасы, драма, фантастика
2004, Гонконг / Таиланд
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