Забиваю холодильник старыми газетами уже 5 лет и вам советую: экономлю тысячи рублей на покупке свежих овощей

Дорогущую химию оставьте богатеям: кидаю зубчик чеснока в унитаз и забываю на ночь – с утра смываю и не верю глазам

Четырехдневку в России одобрили официально: отдыхать по три дня подряд разрешили всем и каждому

«Между первой и второй» — тест небольшой: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с посиделками за столом

Отвисла челюсть от свежего детектива Netflix с 15 000 000 просмотров за 2 дня: чудовищный трукрайм «шокирует, возмутит и напугает»

У природы нет плохой погоды, зато плохой результат в тесте бывает: вспомните 5 фильмов СССР по кадру на свежем воздухе

5 шикарных сериалов вернутся в июле с новыми сезонами – готовьтесь к бессонным ночам: от sci-fi до «Ходячих мертвецов»

Уже видели «Пусть послужит вам уроком»? Включайте похожий сериал Netflix с теми же актерами – «10 серий на одном дыхании»

5 недель подряд этот фильм — №1 в России: «реально вещь» — говорят зрители, которые принесли ему уже почти 2 млрд сборов

Пересмотрела всего «Шрэка» и нашла 3 отсылки на культовое кино: одна из них – на «Властелина колец» (спорим, вы упустили?)