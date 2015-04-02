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История фильма «Папа» началась в 1990 году, когда Владимир Машков сыграл Абрама Шварца в спектакле театра «Табакерка» по пьесе Александра Галича «Матросская тишина», когда-то со скандалом изъятой из репертуара «Современника». Через полтора десятка лет Машков перенес пьесу на экран, проделав огромный кинематографический путь от вялого, несмешного и неубедительного комизма «Сироты казанской» – своего дебюта – к высокой драматургии «Папы», одного из лучших российских фильмов последнего времени…