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Папа 2004 / Россия
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Папа»

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Наша рецензия

История фильма «Папа» началась в 1990 году, когда Владимир Машков сыграл Абрама Шварца в спектакле театра «Табакерка» по пьесе Александра Галича «Матросская тишина», когда-то со скандалом изъятой из репертуара «Современника». Через полтора десятка лет Машков перенес пьесу на экран, проделав огромный кинематографический путь от вялого, несмешного и неубедительного комизма «Сироты казанской» – своего дебюта – к высокой драматургии «Папы», одного из лучших российских фильмов последнего времени…

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Willow 2 апреля 2015, 12:51
Фильм тяжелый, но великолепный. Игра актеров (МАшков!!!), режиссура. Вмешивать сюда антисемитизм - это уровень недалеких и недоделанных. Предлагаю затрагивать тему расизма при обсуждении фильма Форрест Гамп и пр.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
Листья чураются корней. Редко кто в нищей юности не стесняется своих родных или друзей, не мстит им грубостью за то, что они соответствуют реальному, а не выдуманному миру. С возрастом это проходит. Идя по дороге вперед, приходишь к своим истокам - обновленным, мудрым и благодарным. А потом вдруг замечаешь, что уже сам - корень, ставящий крест на себе и возлагающий на детей свои надежды на бессмертие.



Вневременная нехитрая мораль, впрочем, редко вспоминаемая публично. И большое надо сказать В.Машкову спасибо за то, что своим фильмом одних он попытался предостеречь, а другим дать прощение.



Неоднозначные исторические события мягко оттенили обычную такую человеческую историю. Подход к подаче того времени в фильме очень удачный: на контрасте и вскользь. Благодаря этому, многие сцены получились символичными и запоминающимися, как, например, образ готового тронуться эшелона на фоне мерно шагающего строя солдат. Понравилось внимание к мелочам, типа засаленных вышитых воротов рубашек или паники человека, вызванной первой встречей с эскалатором.



По форме же фильм неровный: в нем чередуются сцены, снятые то в стиле спектакля, с нарочитыми акцентами, то в привычных кино стандартах. Сцена праздничной Москвы в бело-красном мне показалась, мягко говоря, слишком прямолинейной. Как минус надо отменить и массовку, совсем не соответствующую эпохе тридцатых.



Но все оправдали лучистые глаза Папы, безмятежная его душа и вера в сына.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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