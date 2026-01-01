Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Ксения Беспалова
Kseniya Barkalova
Киноафиша
Персоны
Ксения Беспалова
Ксения Беспалова
Kseniya Barkalova
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.5
Папа
(2004)
Фильмография Ксения Беспалова
6.5
Папа
Papa
драма
2004, Россия
Рецензия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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