Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Папа Папа
Киноафиша Фильмы Папа Папа, 2004: актеры и роли
Папа 2004 / Россия
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Папа, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Машков Владимир Машков
В ролях
Владимир Машков Владимир Машков Егор Бероев Егор Бероев Андрей Розендент Ольга Красько Ольга Красько Лида Пахомова Ольга Мирошникова Olga Miroshnikova Ксения Беспалова Сергей Дрейден Сергей Дрейден Ксения Лаврова-Глинка Ксения Лаврова-Глинка Kseniya Lavrova-Glinka Анатолий Васильев Анатолий Васильев Anatoly Vasilyev Андрей Кузичев Андрей Кузичев Andrey Kuzichev Андрей Смоляков Андрей Смоляков Сергей Угрюмов Сергей Угрюмов
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Приложение киноафиши