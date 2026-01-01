Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
Награды и номинации фильма Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
Награды и номинации фильма Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе 1991
Оскар 1992
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший звук
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучший звук
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1992
Лучший фильм
Номинант
