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Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
Киноафиша Фильмы Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе, 1991: актеры и роли
JFK Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе 1991 / США
8.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Оливер Стоун Оливер Стоун Oliver Stone
В ролях
Кевин Костнер Кевин Костнер Kevin Costner Кевин Бейкон Кевин Бейкон Kevin Bacon Томми Ли Джонс Томми Ли Джонс Tommy Lee Jones Гэри Олдман Гэри Олдман Gary Oldman Майкл Рукер Майкл Рукер Michael Rooker Сисси Спэйсек Джек Леммон Джек Леммон Jack Lemmon Джо Пеши Джо Пеши Joe Pesci
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