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Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе, 1991: актеры и роли
JFK
Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе
1991 / США
8.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе, 1991: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Оливер Стоун
Oliver Stone
В ролях
Кевин Костнер
Kevin Costner
Кевин Бейкон
Kevin Bacon
Томми Ли Джонс
Tommy Lee Jones
Гэри Олдман
Gary Oldman
Майкл Рукер
Michael Rooker
Сисси Спэйсек
Джек Леммон
Jack Lemmon
Джо Пеши
Joe Pesci
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