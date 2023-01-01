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Киноафиша Фильмы Из 13 в 30 Из 13 в 30, 2004: актеры и роли
13 Going on 30 Из 13 в 30 2004 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Из 13 в 30, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гари Виник Гари Виник Gary Winick
В ролях
Дженнифер Гарнер Дженнифер Гарнер Jennifer Garner Марк Руффало Марк Руффало Mark Ruffalo Джуди Грир Джуди Грир Judy Greer Криста Б. Аллен Christa B. Allen Энди Серкис Энди Серкис Andy Serkis Фил Ривз Phil Reeves Алекс Блэк Alex Black Александра Кайл Alexandra Kyle Джо Грифази Мэри Пэт Глисон Mary Pat Gleason Кэти Бейкер Кэти Бейкер Kathy Baker Линн Коллинз Линн Коллинз Lynn Collins
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