Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of 13 Going on 30
6.3
Kinoafisha Films 13 Going on 30
6.3

13 Going on 30

, 2004
13 Going on 30
USA / Comedy, Romantic, Drama / 18+
Poster of 13 Going on 30
6.3

Cast

Jennifer Garner
Jennifer Garner
Jenna Rink
Mark Ruffalo
Mark Ruffalo
Matt Flamhaff
Judy Greer
Judy Greer
Lucy Wyman
Andy Serkis
Andy Serkis
Richard Kneeland
Phil Reeves
Wayne Rink
Alex Black
Alexandra Kyle
Joe Grifasi
Mary Pat Gleason
Kathy Baker
Kathy Baker
Bev Rink
Lynn Collins
Lynn Collins
Christa B. Allen
Young Jenna
Director Gary Winick
Writer Josh Goldsmith, Cathy Yuspa
Composer Theodore Shapiro
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2004
Online premiere 4 August 2004
World premiere 13 April 2004
Release date
15 July 2004 Russia 12+
27 May 2004 Australia
15 July 2004 Belarus
20 August 2004 Brazil
23 April 2004 Canada
30 July 2004 Estonia
4 August 2004 France
8 September 2004 Germany
4 August 2004 Great Britain
22 July 2004 Hungary
27 August 2004 Italy
15 July 2004 Kazakhstan
5 July 2026 Latvia N12
25 June 2004 Norway
22 July 2004 Portugal
13 April 2004 Romania 15
8 September 2004 Spain 7
30 June 2004 Sweden
6 August 2004 Turkey
13 April 2004 USA
15 July 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $37,000,000
Worldwide Gross $96,458,118
Production Revolution Studios, Thirteen Productions
Also known as
13 Going on 30, 13 snart 30, Si tuviera 30, 30 ans sinon rien, 30 über Nacht, Si yo tuviera 30, 三十姑娘一朵花, 13 ans, bientôt 30, 13 ja risat, 13 Love 30, 13 ラブ 30 サーティン・ラブ・サーティ, 30 anni in 1 secondo, 30 anni in un secondo, Azi 13 mâine 30, Cez noc tridsiatničkou, Cik man gadu?!, De Repente 30, De Repente, Já nos 30!, Dziś 13, jutro 30, El somni de la meva vida, El sueño de mi vida, Hirtelen 30, Hoy 13 mañana 30, Keşke 30 Olsam, Od deklice do bejbe, Od klinke do komada, Přes noc třicítkou, Staiga trisdešimties, Suddenly 30, Thiếu Nữ Tuổi 30, Üleöö 30, Wanbyeokhan geunyeo ege dak hangaji eobtneun geot, Xafnika... 30, Ξαφνικά... 30, Данас 13, сутра 30, Из 13 в 30, Із 13 в 30, Събудих се на 30, 女大三十, 女孩梦三十, 昨天13，今天30, 13ラブ30 サーティンラブサーティ, De Repente Já nos 30!, 女大13变

Film rating

6.3
Rate 11 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for 13 Going on 30

The Adulteen
The Adulteen Comedy
2013, France
5.0
The Change-Up
The Change-Up Comedy
2011, USA
7.0
Chances Are
Chances Are Comedy, Romantic, Sci-Fi
1989, USA
7.0
Byvshiy v pomoshch
Byvshiy v pomoshch Comedy
2024, Russia
6.0
Bride Wars
Bride Wars Comedy
2009, USA
6.0
Just like Heaven
Just like Heaven Romantic, Comedy
2005, USA
7.0
Ghosts of Girlfriends Past
Ghosts of Girlfriends Past Comedy, Romantic
2009, USA
6.0
27 Dresses
27 Dresses Romantic, Comedy
2008, USA
6.0
Mamma Mia: Here We Go Again!
Mamma Mia: Here We Go Again! Musical
2018, USA
7.0
Pitch Perfect 2
Pitch Perfect 2 Musical, Comedy
2015, USA
7.0
Pitch Perfect
Pitch Perfect Comedy, Musical
2012, USA
7.0
Friends with Benefits
Friends with Benefits Comedy
2011, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more