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Фильмография
Мэри Пэт Глисон
Mary Pat Gleason
Киноафиша
Персоны
Мэри Пэт Глисон
Мэри Пэт Глисон
Mary Pat Gleason
Дата рождения
23 февраля 1950
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
2 июня 2020
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.0
Бывает и хуже
(2009)
7.9
Черный список
(2013)
7.9
Соединенные Штаты Тары
(2009)
Фильмография Мэри Пэт Глисон
5.8
Сьерра Берджесс - неудачница
Sierra Burgess Is a Loser
комедия, драма, мелодрама
2018, США
7.2
Американская домохозяйка
комедия, семейный
2016, США
5.4
Нина
Nina
биография, драма, музыка
2016, США
6.1
Внеземное эхо
Earth to Echo
фантастика, приключения
2014, США
Смотреть трейлер
7.9
Черный список
драма, криминал, триллер
2013, США
7.6
Мост
драма, криминал, триллер
2013, США
7.4
Папочка
комедия, семейный
2012, США
6.1
Аркадия
Arcadia
драма
2012, США
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