О персоне
Фильмография
Александра Кайл
Alexandra Kyle
Киноафиша
Персоны
Александра Кайл
Александра Кайл
Alexandra Kyle
Дата рождения
11 ноября 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.3
Из 13 в 30
(2004)
6.2
Око за око
(1996)
Фильмография Александра Кайл
6.3
Из 13 в 30
13 Going on 30
комедия, мелодрама, драма
2004, США
6.2
Око за око
Eye For An Eye
триллер, криминал, драма
1996, США
