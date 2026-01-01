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Фильмография
Алекс Блэк
Alex Black
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Персоны
Алекс Блэк
Алекс Блэк
Alex Black
Дата рождения
20 апреля 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Редвуд-Сити, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.3
Из 13 в 30
(2004)
Фильмография Алекс Блэк
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2004
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.3
Из 13 в 30
13 Going on 30
комедия, мелодрама, драма
2004, США
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