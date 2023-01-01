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Заколдованная Элла Заколдованная Элла
Киноафиша Фильмы Заколдованная Элла Заколдованная Элла, 2004: актеры и роли
Ella Enchanted Заколдованная Элла 2004 / США / Великобритания / Ирландия
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Заколдованная Элла, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Томми О’Хейвер
В ролях
Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй Anne Hathaway Хью Дэнси Хью Дэнси Hugh Dancy Минни Драйвер Минни Драйвер Minnie Driver Вивика А. Фокс Вивика А. Фокс Vivica A. Fox Джоанна Ламли Джоанна Ламли Joanna Lumley Патрик Берджин Patrick Bergin Эрик Айдл Эрик Айдл Eric Idle Парминдер К. Награ Парминдер К. Награ Parminder Nagra Люси Панч Люси Панч Lucy Punch Дженнифер Хайэм Jennifer Higham Стив Куган Стив Куган Steve Coogan Кэри Элвес Кэри Элвес Cary Elwes
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Дыхание
Дыхание
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