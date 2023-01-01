Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гипнотик"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Заколдованная Элла
Заколдованная Элла, 2004: актеры и роли
Ella Enchanted
Заколдованная Элла
2004 / США / Великобритания / Ирландия
7.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Заколдованная Элла, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Томми О’Хейвер
В ролях
Энн Хэтэуэй
Anne Hathaway
Хью Дэнси
Hugh Dancy
Минни Драйвер
Minnie Driver
Вивика А. Фокс
Vivica A. Fox
Джоанна Ламли
Joanna Lumley
Патрик Берджин
Patrick Bergin
Эрик Айдл
Eric Idle
Парминдер К. Награ
Parminder Nagra
Люси Панч
Lucy Punch
Дженнифер Хайэм
Jennifer Higham
Стив Куган
Steve Coogan
Кэри Элвес
Cary Elwes
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
(Не)идеальные роботы
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, комедия
Зверогонщики
Отзывы
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мальдивы подождут
Отзывы
2023, Россия, комедия
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Related video
Жулин впервые озвучил настоящую причину госпитализации Костомарова: в это сложно поверить
Благодаря ему есть все: что известно о любимом мужчине Кабаевой
Проклова должна была сняться в «Экипаже», но в последний момент передумала: причина неожиданная
Иностранцы обожают такую похлебку: ведущий «Доброго утра» раскрыл секретный рецепт
Фильм с Гурченко обожают за границей: удивитесь, но «Карнавальная ночь» ни при чем
На «русского» красавца из Голливуда без слез не взглянешь: годы не пощадили
Волосы встанут дыбом: что за кадром творил «мальчик с сачком» из культовой комедии
Ахнете, увидев редкое фото особенного сына Казючиц: растет красавцем
До Боярской как до Луны: первая жена Матвеева в 43 года выглядит как бабушка
Точь-в-точь Майкл Джексон: на архивном фото Олега Газманова не узнать
«Похоже на баню»: дом Кончаловского и Высоцкой вызвал оторопь у народа
Американка из «Сибирского цирюльника» располнела втрое и гордится собой: фото пугают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить