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Фильмография
Ёдзи Танака
Yoji Tanaka
Киноафиша
Персоны
Ёдзи Танака
Ёдзи Танака
Yoji Tanaka
Дата рождения
8 августа 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер
Рост
178 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
8.9
Убить Билла: Кровавое дело целиком
(2006)
Билеты
7.4
Проклятие
(2003)
7.0
Летние войны
(2009)
Билеты
Фильмография Ёдзи Танака
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Вестерн
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2014
2009
2007
2006
2004
2003
1999
Все
8
Фильмы
8
Актер
8
6.8
Возвращение домой
Ieji
драма
2014, Япония
7
Летние войны
Samâ uôzu
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
6.7
Сукияки вестерн Джанго
Sukiyaki Western Django
вестерн, боевик
2007, Япония
Смотреть трейлер
8.9
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
боевик, криминал, триллер
2006, США
Смотреть трейлер
Билеты
6.5
Зебрамен
Zebraman
комедия, фантастика
2004, Япония
6.4
Последняя жизнь во Вселенной
Last Life in the Universe
триллер, драма
2003, Таиланд / Япония
7.4
Проклятие
Ju-on: The Grudge
ужасы
2003, Япония
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