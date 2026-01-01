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Ёдзи Танака Yoji Tanaka
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Ёдзи Танака

Yoji Tanaka

Дата рождения
8 августа 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер
Рост
178 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Фантастический герой

Популярные фильмы

Убить Билла: Кровавое дело целиком 8.9
Убить Билла: Кровавое дело целиком (2006)
Проклятие 7.4
Проклятие (2003)
Летние войны 7.0
Летние войны (2009)

Фильмография Ёдзи Танака

Жанр
Год
Возвращение домой 6.8
Возвращение домой Ieji
драма 2014, Япония
Летние войны 7
Летние войны Samâ uôzu
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме 2009, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
Сукияки вестерн Джанго 6.7
Сукияки вестерн Джанго Sukiyaki Western Django
вестерн, боевик 2007, Япония
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Убить Билла: Кровавое дело целиком 8.9
Убить Билла: Кровавое дело целиком Kill Bill: The Whole Bloody Affair
боевик, криминал, триллер 2006, США
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Билеты
Зебрамен 6.5
Зебрамен Zebraman
комедия, фантастика 2004, Япония
Последняя жизнь во Вселенной 6.4
Последняя жизнь во Вселенной Last Life in the Universe
триллер, драма 2003, Таиланд / Япония
Проклятие 7.4
Проклятие Ju-on: The Grudge
ужасы 2003, Япония
Смотреть трейлер Рецензия
Выброс адреналина 6.9
Выброс адреналина Adorenarin doraibu
комедия 1999, Япония
Под видом «Краковской» в 99% случаев продают нечто с жиром: вот какой состав канонически правильный
В этих купе поездов РЖД летом ездить хуже всего: пропотеете до трусов еще после посадки
Шашлык по-грузински — это фантастика: запомнила «правило 3-х минут», и теперь мясо тает во рту
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
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Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
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