Мегуми Окина Megumi Okina
Киноафиша Персоны Мегуми Окина

Мегуми Окина

Megumi Okina

Дата рождения
6 августа 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Хиросима, Япония
Рост
155 см
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров

Популярные фильмы

Проклятие 7.4
Проклятие (2003)
Фантомы 6.0
Фантомы (2008)
Проклятие деревни Инунаки 4.9
Проклятие деревни Инунаки (2019)

Фильмография Мегуми Окина

Жанр
Год
Проклятие деревни Инунаки 4.9
Проклятие деревни Инунаки Inunaki mura
ужасы, мистика, триллер 2019, Япония
Фантомы 6
Фантомы Shutter
ужасы, триллер, мистика 2008, США
Смотреть трейлер
Проклятие 7.4
Проклятие Ju-on: The Grudge
ужасы 2003, Япония
Смотреть трейлер Рецензия
