О персоне
Фильмография
Мегуми Окина
Megumi Okina
Мегуми Окина
Megumi Okina
Дата рождения
6 августа 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Хиросима, Япония
Рост
155 см
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.4
Проклятие
(2003)
6.0
Фантомы
(2008)
4.9
Проклятие деревни Инунаки
(2019)
Фильмография Мегуми Окина
4.9
Проклятие деревни Инунаки
Inunaki mura
ужасы, мистика, триллер
2019, Япония
6
Фантомы
Shutter
ужасы, триллер, мистика
2008, США
Смотреть трейлер
7.4
Проклятие
Ju-on: The Grudge
ужасы
2003, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
