Молодой фотограф Тун и его подруга Джейн, ставшие свидетелями трагической катастрофы, по возвращении в Бангкок обнаруживают странные тени и знаки на сделанных фотоснимках. Еще раз осмотрев место происшествия, они не находят никаких улик. Более того, за случившимся на дороге не последовало каких-либо информационных сообщений. Вскоре Тун и Джейн осознают, что нельзя убежать от своего прошлого. Мечты сменяются кошмарами, и наши герои заплатят горькую цену за встречу с таинственным незнакомцем.
СтранаТаиланд
Продолжительность1 час 37 минут
Год выпуска2004
Премьера онлайн4 сентября 2018
Премьера в мире9 сентября 2004
Дата выхода
30 ноября 2006
Аргентина
16
24 марта 2006
Бразилия
29 июня 2007
Великобритания
9 июля 2005
Германия
18 ноября 2004
Гонконг
30 июня 2006
Италия
T
18 ноября 2004
Малайзия
21 апреля 2006
Мексика
B15
27 января 2006
Польша
26 апреля 2005
США
18 ноября 2004
Сингапур
9 сентября 2004
Таиланд
26 ноября 2004
Тайвань
27 ноября 2024
Филиппины
30 июня 2005
Южная Корея
13 мая 2006
Япония
PG-12
Сборы в мире$7 016 382
ПроизводствоGMM Pictures Co., Phenomena
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