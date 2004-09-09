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Постер фильма Затвор
Постер фильма Затвор
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6.9 Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Затвор

Затвор

SHUTTER 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Молодой фотограф Тун и его подруга Джейн, ставшие свидетелями трагической катастрофы, по возвращении в Бангкок обнаруживают странные тени и знаки на сделанных фотоснимках. Еще раз осмотрев место происшествия, они не находят никаких улик. Более того, за случившимся на дороге не последовало каких-либо информационных сообщений. Вскоре Тун и Джейн осознают, что нельзя убежать от своего прошлого. Мечты сменяются кошмарами, и наши герои заплатят горькую цену за встречу с таинственным незнакомцем.
Страна Таиланд
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 4 сентября 2018
Премьера в мире 9 сентября 2004
Дата выхода
30 ноября 2006 Аргентина 16
24 марта 2006 Бразилия
29 июня 2007 Великобритания
9 июля 2005 Германия
18 ноября 2004 Гонконг
30 июня 2006 Италия T
18 ноября 2004 Малайзия
21 апреля 2006 Мексика B15
27 января 2006 Польша
26 апреля 2005 США
18 ноября 2004 Сингапур
9 сентября 2004 Таиланд
26 ноября 2004 Тайвань
27 ноября 2024 Филиппины
30 июня 2005 Южная Корея
13 мая 2006 Япония PG-12
Сборы в мире $7 016 382
Производство GMM Pictures Co., Phenomena
Другие названия
Shutter, Están entre nosotros, Chattexr kd tid wiyyan, Espíritos: A Morte Está ao seu Lado, Hồn Ma Theo Đuổi, Shutter - Sie sind unter uns, Shutter: El fotógrafo, Shutter: The Original, Shutter: They Are Around Us, Widmo, Στιγμιότυπα θανάτου, Затвор, Окидач, 心霊写真, 鬼影
Режиссер
Паркпум Вонгпум
Банйонг Писантханакун
В ролях
Ананда Эверингем
Наттавирануч Тонгми
Ачита Сикамана
Унпор Чанпайбул
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
7 IMDb
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