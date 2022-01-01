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Проклятие Проклятие
Киноафиша Фильмы Проклятие Проклятие, 2003: актеры и роли
Ju-on: The Grudge Проклятие 2003 / Япония
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Проклятие, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Такаси Шимизу
В ролях
Мегуми Окина Megumi Okina Мисаки Ито Misaki Ito Миса Уехара Misa Uehara Юи Ичикава Yui Ichikawa Канджи Тсуда Кайоко Шибата Юкако Кукури Шури Матсуда Ёдзи Танака Yoji Tanaka
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