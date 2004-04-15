«Агент Коди Бэнкс 2: Пункт назначения - Лондон»: Рецензия Киноафиши

«Бэнкс… Коди Бэнкс», - так репетировал перед зеркалом прыщавый юнец, которого ЦРУ завербовало на опасное спецзадание. Америка (а заодно, и весь мир) под угрозой: разработка ученого - нанороботы (т.е. мелкокалиберные:)), которые способны расщеплять металл и другие органические вещества - вот-вот попадет в руки плохишей, которые хотят погубить человечество.

И перед Коди стоит задача закадрить дочку этого ученого, чтобы таким образом выведать и пресечь планы преступников. Но, к сожалению, он, слывший в лагере спецподготовки подростков –агентов Дон Жуаном, на самом деле при встрече с девушкой (и даже девушкой-голограммой) начинает лишь что-то мямлить и заикаться…Однако задание надо выполнять, и с помощью всяких хитроумных бондовских штучек и «полезных» наставлений старших агентов типа: «Дружок, женщины это как коровья лепешка, чем старее, тем легче подцепить», наш агент все-таки нашел общий язык с блондинкой Натали, которая пригласила его на свой День Рождения...

А дальше - самое интересное: конечно же, спасение ученого, его дочки, Америки (и заодно, всего мира)…Немного о злодеях. Стандартные плохие дядечки, имеющие нестандартную рожу лица:). Помните в Бонде инкрустированного брильянтами? А здесь - мужчина в плюшвом спортивном костюме (он его никогда не снимал, наверное), «с перерезанной глоткой» (шрам во всю шею свидетельствует о том, что, ему отрезали голову, а потом удачно пришитой обратно). На самом деле, вы узнаете в нем бывшего фараона Имхотепа (Мумия 1,2), который теперь щеголяет с невообразимой прической, вроде тех, которые сейчас делают в салонах на интимных местах:)

Что можно вынести из фильма? Во-первых, вам удастся собственными глазами увидеть датчик русской баллистической установки (как оказалось, у американских установок датчики аналогичны. Ну, просто раскрыли военную тайну!). Во-вторых, вы узнаете об арсенале вооружения ЦРУ, в котором имеется множество прикольных разработок: супер-модные летательные аппараты, ботинки для хождения по потолку, скейтборды-трансформеры, высоковольтные часы и т.д.

А также - убедитесь, что сотрудники ЦРУ - это дружная веселая компания придурков (работающих по принципам типа «двое из ларца одинаковы с лица»). И на основе этого вы сможете сделать вывод: американцы нам не страшны.

Да, если хорошенько подумать, то сценарий такого фильма можно было бы написать за 2 дня (как студенту диплом), и не удивительно, что фильм был снят за 52 дня. Удивляет другое - уже приступили к съемкам сиквела?! Наверное, Голливуд пытается покрыть дефицит фильмов для семейного просмотра… Но не стать Бэнксу Бондом.

А в целом, фильм поднимает настроение, и рекомендуется детям до 13 лет и сотрудникам умственного труда (для отдыха главного орудия работы).