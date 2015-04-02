Возрождение, как известно, было в высшей степени скандальной эпохой. Алхимия, астрология, мир как театр, разгул и разврат, расцвет наук и искусств, пытки и инквизиция, которая, вопреки общераспространенному заблуждению, превратилась в членовредительство лишь на закате Средневековья, – все это родовые черты и родимые пятна Ренессанса, чьи дети жили и умирали на полную катушку. «Код да Винчи» – робкая, интеллигентская, позитивистская, забрызганная следами слегка расчлененной политкорректности…
А вообще жалко что это псевдоинтеллектуальное произведение еще и будет показано всем. Что бы наверняка. Те кто не прочитал - посмотрят.
Я не отрицаю литературных достоинств книги, но идеология оставляет желать лучшего. И дело не втом что я христианин. Если есть желание опустить христианство, то это можно сделать и грамотно. Я даже люблю адекватную критику христианства. Но адекватную, а не нубские выкрики. Я совсем немного разбираюсь в богословии и мне просто смешно было читать данное творение.
Судите сами. 3 составляющих удачного детектива. Не более того:
1. Вековая тайна покрытая мраком
2. "Неожиданные" повороты сюжета. Хотя если подумать то обо всем можно догадаться и самому.
3. Экшн. Действие всей книги уложили в одни сутки.
ЗЫ Хотя помню один факт, когда модными становились действительно хорошие аффтары. Это Пелевин.
хм.... ну жажда денег не редко втягивает людей в неприятности...✊
Разве? А я слыхала, что это у нашего какого-то писателя Дэн Браун украл главную идею и 1 сюжетную линию. ✊ Это у меня глюки или все вранье?
Вот-вот! Видно меня не глючит
Еще бы...✊
Если это всего лишь вымысел - то почитал и забыл, но если столько скандальной истерии поднято - то...
Я с тобой полностью согласна!!! Видимо фильм/книга действительно "задевают за живое" раз появляется столько разных мнений и дискуссов.
Ведь задумайтесь – в какую бы религию ты не верил – тебе сразу говорят о правилах, о том, как нужно и как нельзя.
Веришь не в религию, а в Бога. Но из-за того, что его по-разному понимают, образовались разные религии.
Библию переводят и правда по-разному, но не Христиане! (и это вовсе не потому, что я в это верю, и всё тут) Просто им это не нужно! Они её сами написали. А переводят те, кто уже как-то извращает христианское вероучение!
Почему ты считаешь что им это не нужно? Это спорный вопрос - но тебе возможно так сказали, и ты теперь так считаешь. Хотя каждый имеет право на свое мнение. Спорить о религии можно бесконечно долго, я например не склонна считать, что христианская религия - истинная. Хотя бы потому, что в Библии написано не поклоняться иконам, что неразумно богославлять войну и т.д. А христианскими священниками это все делается в полной мере. И если ты верующий - ты можешь/должен посещать церковь и молиться иконам. ммм... Это вера? Я верю и следую заповедям, а Богу молюсь искренне дома. И нет необходимости идти куда-то для этого. Священник - это тоже работа, а не только вера. А насчет перевода Библии - возможно - как и история России (которая по некоторым источникам была переписана династией Романовых) - была переведена весьма давно. И не факт, что точно. И дело не в специальных искажениях, а вообще. Насколько я знаю, Библия написана двусмысленным языком (в оригинале), и каждый модет понимать по-своему.
Цитата (Девочка с плеером, 18/05/2006 - 17:37:46):
я не зомби и в первую очередь полагаюсь на себя
Глупо (ты уж извини) Законы РФ ты соблюдаешь же, то есть "живёшь по чьим-то правилам", тем не менее зомби же себя не считаешь! Ну а Церковь не издаёт "общезначимых и общеобязательных норм", она говорит, что - хорошо, а что - плохо. А уж выбор - следовать им, или нет, каждый осуществляет сам!
Если ты верующий - ты должен жить по правилам. Если не относишь себя таковым - можешь быть маргиналом. Я живу в стране, где должна жить по законам - и я это делаю. Это социальные нормы. А вера (религия) - ни в коей мере такими не являются. Но если ты веришь - ты дожен следовать. Вера призывает к деятельности совесть. А убивая или воруя, совесть не будет спокойна. Вообще мне непонятен факт того, что священники советуют не смотреть этот фильм,например. Если религия истинна и вера крепка - никакие факты не опровергнут ее истинность. А когда это лишь пафос в какой-то мере - будешь бояться что верующие обнаружат бреши в созданном тумане вокруг религии. И начнутся вопросы. И не найдется ответов и т.д. В общем, у каждого свое мнение. У меня такое.
Ведь задумайтесь – в какую бы религию ты не верил – тебе сразу говорят о правилах, о том, как нужно и как нельзя.
Веришь не в религию, а в Бога. Но из-за того, что его по-разному понимают, образовались разные религии.
Библию переводят и правда по-разному, но не Христиане! (и это вовсе не потому, что я в это верю, и всё тут) Просто им это не нужно! Они её сами написали. А переводят те, кто уже как-то извращает христианское вероучение!
Почему ты считаешь что им это не нужно? Это спорный вопрос - но тебе возможно так сказали, и ты теперь так считаешь. Хотя каждый имеет право на свое мнение. Спорить о религии можно бесконечно долго, я например не склонна считать, что христианская религия - истинная. Хотя бы потому, что в Библии написано не поклоняться иконам, что неразумно богославлять войну и т.д. А христианскими священниками это все делается в полной мере. И если ты верующий - ты можешь/должен посещать церковь и молиться иконам. ммм... Это вера? Я верю и следую заповедям, а Богу молюсь искренне дома. И нет необходимости идти куда-то для этого. Священник - это тоже работа, а не только вера. А насчет перевода Библии - возможно - как и история России (которая по некоторым источникам была переписана династией Романовых) - была переведена весьма давно. И не факт, что точно. И дело не в специальных искажениях, а вообще. Насколько я знаю, Библия написана двусмысленным языком (в оригинале), и каждый модет понимать по-своему.
Я просто хочу сказать, что читала книгу и посмотрела фильм-конечно он уступает книге, читать было намного интересней, потому что в фильме слишком упростили решения всех загадок...Но тем не менее фильм достойный книги и посмотреть его стоит...а верить или не верить-это совершенно другая тема.
Минуты с 20-ой начало клонить в непреодолимый сон. Фильм показался мучительно длинным, поэтому его конец принял с благодарностью. Советую смотреть на ДВД дома на удобном диване, а не в забитом кинотеатре.
А почему Браун смеялся над этим? Я советую почитать "Святая кровь и Святой Грааль" Майкла Бейджента, Ричарда Ли, Генри Линкольна - в ней много доказательств того, что это не вымысел, а правда. И ни для кого не секрет, что Дэн Браун писал свою книгу, опираясь на факты этой книги. Так что я не совсем сичтаю это насмешкой, это скорее новые факты в истории религии. И почему церковь так яростно сопротивляется - наводит на мысль. И еще мне знакомы такие приемы манипуляции - как только человек начинает размышлять или думать немного по-другому, чем считает церковь - сразу идет осуждение, как так, такго быть не должно. И сразу говорят, что вера неистинна, раз сомневаешься. Такое часто присуще различным сектам - если ты начианаешь мыслить иначе - значит ты другой и тебе нет места среди нас. Поведение в этом отношении нашей церкви весьма схожи в этом плане. Ну да ладно, тема просто интересная. =)
А еще - покуситься на святое - это нарисовать карикатуру на пророка муххамеда в волгоградской газете. А вот поднять тему продолжения рода христова на основании некоторых фактов и т.д. - это далеко не вымысел.))
Алин, не ты ли? :)
Я вот думаю идти или нет, но книгу прочитать не удосужился.. вот, советуете ли?
Алин, не ты ли? :)
Я вот думаю идти или нет, но книгу прочитать не удосужился.. вот, советуете ли?
Да Дим, это я иногда вступаю в дебаты.
Советую сходить на фильм - мне он понравился.
Но сначала прочитать книгу, а то не все понятно в фильме будет.
Но сначала прочитать книгу, а то не все понятно в фильме будет.
мир тесен, однако :)) А вообще сайт толковый, интересно почитать мнения других, если не уверен что хочешь сходить на фильм :) А фильм я посмотрел, понравился, если к нему относиться как к просто художественному кино, но книгу не прочитал еще, надо бы взяться =)
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