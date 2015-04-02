Наша рецензия

Возрождение, как известно, было в высшей степени скандальной эпохой. Алхимия, астрология, мир как театр, разгул и разврат, расцвет наук и искусств, пытки и инквизиция, которая, вопреки общераспространенному заблуждению, превратилась в членовредительство лишь на закате Средневековья, – все это родовые черты и родимые пятна Ренессанса, чьи дети жили и умирали на полную катушку. «Код да Винчи» – робкая, интеллигентская, позитивистская, забрызганная следами слегка расчлененной политкорректности…