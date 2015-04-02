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Код да Винчи Код да Винчи
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The Da Vinci Code Код да Винчи 2006 / США
7.1 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Код да Винчи»

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Наша рецензия

Возрождение, как известно, было в высшей степени скандальной эпохой. Алхимия, астрология, мир как театр, разгул и разврат, расцвет наук и искусств, пытки и инквизиция, которая, вопреки общераспространенному заблуждению, превратилась в членовредительство лишь на закате Средневековья, – все это родовые черты и родимые пятна Ренессанса, чьи дети жили и умирали на полную катушку. «Код да Винчи» – робкая, интеллигентская, позитивистская, забрызганная следами слегка расчлененной политкорректности…

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HiTecH 2 апреля 2015, 12:51
По ходу то самый лысый Перец ✊ Кого же он там будет играть? Наверно слугу Тибинга ))

А вообще жалко что это псевдоинтеллектуальное произведение еще и будет показано всем. Что бы наверняка. Те кто не прочитал - посмотрят.

Я не отрицаю литературных достоинств книги, но идеология оставляет желать лучшего. И дело не втом что я христианин. Если есть желание опустить христианство, то это можно сделать и грамотно. Я даже люблю адекватную критику христианства. Но адекватную, а не нубские выкрики. Я совсем немного разбираюсь в богословии и мне просто смешно было читать данное творение.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
HiTecH 2 апреля 2015, 12:51
Вспомнил, того арбитора вроде Калина зовут...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
HiTecH 2 апреля 2015, 12:51
А не трудно догадаться почему книга далеко пошла. Как раз зачастую ничего не представляющие из себя творения и приобретают общественную любовь и уважение. Браун хорошо рубит в маркетинге наверно, и немного в литературе. Он дал людям то что они больше всего хотели получить в данный момент. "Сезонный спрос", скажем так. Прадва сезон затянулся.

Судите сами. 3 составляющих удачного детектива. Не более того:

1. Вековая тайна покрытая мраком

2. "Неожиданные" повороты сюжета. Хотя если подумать то обо всем можно догадаться и самому.

3. Экшн. Действие всей книги уложили в одни сутки.



ЗЫ Хотя помню один факт, когда модными становились действительно хорошие аффтары. Это Пелевин.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ЛКФД 2 апреля 2015, 12:51
Читал книгу "Код Давинчи" скажу одно если фильм снят по книге то он будет супер!😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Marfa 2 апреля 2015, 12:51
Да ладно вам! Одно то, что мы с вами все эту книгу прочитали уже о многом говорит... Читается легко, интересно. Самое главное, заставляет задуматься не только и не столько о самИх излагаемых гипотезах, сколько о том, что иногда необходимо задумываться над тем, что тебя окружает, во что ты слепо веришь и что не подвергаешь сомнению. Наверное, именно поэтому книга так популярна. А фильм... Фильм для тех, кому лень читать. Не думаю, что это будет шедевр киноискусства.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Леди Синема 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение LothLorien от 07/03/2006 - 23:16:54


хм.... ну жажда денег не редко втягивает людей в неприятности...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oska 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение LothLorien от 08/03/2006 - 21:44:15
Разве? А я слыхала, что это у нашего какого-то писателя Дэн Браун украл главную идею и 1 сюжетную линию. ✊ Это у меня глюки или все вранье?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oska 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение МИРАЖ от 11/04/2006 - 01:27:49
Вот-вот! Видно меня не глючит
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oska 2 апреля 2015, 12:51
Я согласна с Terezoi насет книги - не читала и не собираюсь. Скатал и радуется! Практически уверена, что написана фигня. На фильм хочу сходить исключительно из-за актеров (Тома Хэнкса, Одри Тоту и Жана Рено ) и рекламы. Однако упреки на христианство пропущю мимо ушей. Я христианка и чужое мнение по поводу этой религии меня не интересует. ✊ Хотя, может, фильм понравится, хочу посмотреть✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oska 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Tereza от 18/05/2006 - 11:09:31


Еще бы...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Девочка с плеером 2 апреля 2015, 12:51
Я считаю, что истинной религии нет. Поэтому различные религиозные общности (в т ч мировые религии) диктуют свой устав своим приверженцам. Ведь задумайтесь – в какую бы религию ты не верил – тебе сразу говорят о правилах, о том, как нужно и как нельзя. Есть библия – но ее переводят на разные лады в зависимости от того, как нужно общности. Поэтому когда мне говорят – не стоит смотреть, ходить, читать – я это сделаю, потому что я не зомби и в первую очередь полагаюсь на себя, а не живу по чьим-то правилам. Я не говорю, что книга, идея и фильм – супер, но что-то в этом есть. Особенно тот факт, что это просто НЕВОЗМОЖНО! А почему? Потому что нам всегда говорили об этом верующие и так написано в Библии (к сожалению, оригинальный перевод остался в прошлом). Просто я считаю, что надо принимать все точки зрения, и выбирать ту что тебе ближе, а не думать только так как думает ближний. На фильм пойду сегодня с удовольствием!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Девочка с плеером 2 апреля 2015, 12:51
А насчет христиантсва - подвергается сомнению тот факт, что между верующим и Богом не должно быть посредников, а церковь так не считает. И еще много всяких "но". Хотя конечно в какой-то степени фильм может показаться богохульсвенным, как и книга. Но, с другой стороны, есть некие научные подтверждения - а верить или нет, дело каждого.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Девочка с плеером 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 19/05/2006 - 02:13:52):Меня прикалывает как все твердят словно молитву: это вымысел, это всё вымысел... Как будто боятся что на самом деле это не так. А ведь и правда что от вымысла до реальности один шаг, а также что в любом вымысле много чего реального может содержаться, и большинство вымыслов как правило сбываются.

Если это всего лишь вымысел - то почитал и забыл, но если столько скандальной истерии поднято - то...



Я с тобой полностью согласна!!! Видимо фильм/книга действительно "задевают за живое" раз появляется столько разных мнений и дискуссов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Девочка с плеером 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Юрист, 18/05/2006 - 17:54:37):Цитата (Девочка с плеером, 18/05/2006 - 17:37:46):

Ведь задумайтесь – в какую бы религию ты не верил – тебе сразу говорят о правилах, о том, как нужно и как нельзя.



Веришь не в религию, а в Бога. Но из-за того, что его по-разному понимают, образовались разные религии.

Библию переводят и правда по-разному, но не Христиане! (и это вовсе не потому, что я в это верю, и всё тут) Просто им это не нужно! Они её сами написали. А переводят те, кто уже как-то извращает христианское вероучение!



Почему ты считаешь что им это не нужно? Это спорный вопрос - но тебе возможно так сказали, и ты теперь так считаешь. Хотя каждый имеет право на свое мнение. Спорить о религии можно бесконечно долго, я например не склонна считать, что христианская религия - истинная. Хотя бы потому, что в Библии написано не поклоняться иконам, что неразумно богославлять войну и т.д. А христианскими священниками это все делается в полной мере. И если ты верующий - ты можешь/должен посещать церковь и молиться иконам. ммм... Это вера? Я верю и следую заповедям, а Богу молюсь искренне дома. И нет необходимости идти куда-то для этого. Священник - это тоже работа, а не только вера. А насчет перевода Библии - возможно - как и история России (которая по некоторым источникам была переписана династией Романовых) - была переведена весьма давно. И не факт, что точно. И дело не в специальных искажениях, а вообще. Насколько я знаю, Библия написана двусмысленным языком (в оригинале), и каждый модет понимать по-своему.



Цитата (Девочка с плеером, 18/05/2006 - 17:37:46):

я не зомби и в первую очередь полагаюсь на себя



Глупо (ты уж извини) Законы РФ ты соблюдаешь же, то есть "живёшь по чьим-то правилам", тем не менее зомби же себя не считаешь! Ну а Церковь не издаёт "общезначимых и общеобязательных норм", она говорит, что - хорошо, а что - плохо. А уж выбор - следовать им, или нет, каждый осуществляет сам!



Если ты верующий - ты должен жить по правилам. Если не относишь себя таковым - можешь быть маргиналом. Я живу в стране, где должна жить по законам - и я это делаю. Это социальные нормы. А вера (религия) - ни в коей мере такими не являются. Но если ты веришь - ты дожен следовать. Вера призывает к деятельности совесть. А убивая или воруя, совесть не будет спокойна. Вообще мне непонятен факт того, что священники советуют не смотреть этот фильм,например. Если религия истинна и вера крепка - никакие факты не опровергнут ее истинность. А когда это лишь пафос в какой-то мере - будешь бояться что верующие обнаружат бреши в созданном тумане вокруг религии. И начнутся вопросы. И не найдется ответов и т.д. В общем, у каждого свое мнение. У меня такое.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Девочка с плеером 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Девочка с плеером, 19/05/2006 - 09:57:30):Цитата (Девочка с плеером, 18/05/2006 - 17:37:46):

Ведь задумайтесь – в какую бы религию ты не верил – тебе сразу говорят о правилах, о том, как нужно и как нельзя.



Веришь не в религию, а в Бога. Но из-за того, что его по-разному понимают, образовались разные религии.

Библию переводят и правда по-разному, но не Христиане! (и это вовсе не потому, что я в это верю, и всё тут) Просто им это не нужно! Они её сами написали. А переводят те, кто уже как-то извращает христианское вероучение!





Почему ты считаешь что им это не нужно? Это спорный вопрос - но тебе возможно так сказали, и ты теперь так считаешь. Хотя каждый имеет право на свое мнение. Спорить о религии можно бесконечно долго, я например не склонна считать, что христианская религия - истинная. Хотя бы потому, что в Библии написано не поклоняться иконам, что неразумно богославлять войну и т.д. А христианскими священниками это все делается в полной мере. И если ты верующий - ты можешь/должен посещать церковь и молиться иконам. ммм... Это вера? Я верю и следую заповедям, а Богу молюсь искренне дома. И нет необходимости идти куда-то для этого. Священник - это тоже работа, а не только вера. А насчет перевода Библии - возможно - как и история России (которая по некоторым источникам была переписана династией Романовых) - была переведена весьма давно. И не факт, что точно. И дело не в специальных искажениях, а вообще. Насколько я знаю, Библия написана двусмысленным языком (в оригинале), и каждый модет понимать по-своему.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Sokol 2 апреля 2015, 12:51
Тут пошли рассуждения на тему веры и смысла или бессмысленности сути фильма, но мне думается это личное дело каждого человека, делать свои выводы и принимать или не принимать те или иные факты.

Я просто хочу сказать, что читала книгу и посмотрела фильм-конечно он уступает книге, читать было намного интересней, потому что в фильме слишком упростили решения всех загадок...Но тем не менее фильм достойный книги и посмотреть его стоит...а верить или не верить-это совершенно другая тема.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - точный пересказ книги, буквально по тексту, снято без изысков. Все религиозные перепетии и "переворачивающие мир открытия" с удивлением воспринимал еще читая книгу, а смотря фильм еще более не понял, почему все убиваются из-за какой-то, по сути, ерунды.

Минуты с 20-ой начало клонить в непреодолимый сон. Фильм показался мучительно длинным, поэтому его конец принял с благодарностью. Советую смотреть на ДВД дома на удобном диване, а не в забитом кинотеатре.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Девочка с плеером 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Юрист, 19/05/2006 - 12:02:45):Речь-то не о том, вымысел ли это или нет. Церковь не пытается срочно убедить прихожан, что содержание книги - неправда, чтобы не потерять их (прхожан). В том, что это вымысел, ни у верующих, ни у неё сомнений нет. Она говорит, что Браун в своей книге покусился на святое, поэтому это оскорбляет религиозные чувства миллионов людей. Просто есть вещи, над которыми можно смеяться, а есть, - которые людям дороги, и насмешки над ними - это по самой меньшей мере проявление неуважения к людям. А зачем смотреть то, что оскорбляет то, во что ты веришь? Вот церковь и не советует это делать!



А почему Браун смеялся над этим? Я советую почитать "Святая кровь и Святой Грааль" Майкла Бейджента, Ричарда Ли, Генри Линкольна - в ней много доказательств того, что это не вымысел, а правда. И ни для кого не секрет, что Дэн Браун писал свою книгу, опираясь на факты этой книги. Так что я не совсем сичтаю это насмешкой, это скорее новые факты в истории религии. И почему церковь так яростно сопротивляется - наводит на мысль. И еще мне знакомы такие приемы манипуляции - как только человек начинает размышлять или думать немного по-другому, чем считает церковь - сразу идет осуждение, как так, такго быть не должно. И сразу говорят, что вера неистинна, раз сомневаешься. Такое часто присуще различным сектам - если ты начианаешь мыслить иначе - значит ты другой и тебе нет места среди нас. Поведение в этом отношении нашей церкви весьма схожи в этом плане. Ну да ладно, тема просто интересная. =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Девочка с плеером 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Девочка с плеером, 19/05/2006 - 16:40:00):Речь-то не о том, вымысел ли это или нет. Церковь не пытается срочно убедить прихожан, что содержание книги - неправда, чтобы не потерять их (прхожан). В том, что это вымысел, ни у верующих, ни у неё сомнений нет. Она говорит, что Браун в своей книге покусился на святое, поэтому это оскорбляет религиозные чувства миллионов людей. Просто есть вещи, над которыми можно смеяться, а есть, - которые людям дороги, и насмешки над ними - это по самой меньшей мере проявление неуважения к людям. А зачем смотреть то, что оскорбляет то, во что ты веришь? Вот церковь и не советует это делать!



А еще - покуситься на святое - это нарисовать карикатуру на пророка муххамеда в волгоградской газете. А вот поднять тему продолжения рода христова на основании некоторых фактов и т.д. - это далеко не вымысел.))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
scarab 2 апреля 2015, 12:51
>Девочка с плеером



Алин, не ты ли? :)



Я вот думаю идти или нет, но книгу прочитать не удосужился.. вот, советуете ли?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KarameL 2 апреля 2015, 12:51
сегодня посмотрела фильм в художественном! картина понравилась-книгу не читала. Отношусь к фильму как очень красивой сказаке или легенде как хотите! но вообщем мне очень понравилось. Считаю что церковь и люди которые против фильма создают ему только дополнительный пиар. На счет канн тоже понятно фильм не прошел потому как к реальности не относится и ничего особенного там нет. он мне напомнил "Сокровище нации" с николасом кейджом,если кто смотрел то меня поймут...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Девочка с плеером 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (scarab, 19/05/2006 - 18:12:59):>Девочка с плеером



Алин, не ты ли? :)



Я вот думаю идти или нет, но книгу прочитать не удосужился.. вот, советуете ли?



Да Дим, это я иногда вступаю в дебаты.

Советую сходить на фильм - мне он понравился.

Но сначала прочитать книгу, а то не все понятно в фильме будет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Антуан 2 апреля 2015, 12:51
Фильм полная ерунда.Книгу не читал и теперь не хочу.Сюжет притянут за уши.Жалко Тома Хэнкса которому с серьезным видом приходилась говорить глупости.Вобще это бизнес а не искусство.Мне кажется кинематограф в большом кризисе.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
scarab 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Девочка с плеером, 23/05/2006 - 10:29:09):Советую сходить на фильм - мне он понравился.

Но сначала прочитать книгу, а то не все понятно в фильме будет.



мир тесен, однако :)) А вообще сайт толковый, интересно почитать мнения других, если не уверен что хочешь сходить на фильм :) А фильм я посмотрел, понравился, если к нему относиться как к просто художественному кино, но книгу не прочитал еще, надо бы взяться =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mezis 2 апреля 2015, 12:51
Так и не посомтрел еще (
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
логотип 2 апреля 2015, 12:51
Не понимаю, чего на самом деле все так испугались? каждая гипотеза имеет право на жизнь и та, что высказана в книге в том числе
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
логотип 2 апреля 2015, 12:51
РПЦ и Ватикан обрушили лавину упреков, в т.ч. и в промывании мозгов. Я вас умоляю - как может по этому поводу гневаться патриарх, вручавший Орден за заслуги перед Отечеством мяснику-Ельцину
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LexSmit 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
На мой взгляд... слишком нудновато... и вообще через чур много внимания уделяют религиям. Это лишнее... А так... в полне интересный фильм.✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Анастасия Винюкова 14 сентября 2017, 08:59
Прочитала все книги. С нетерпением начала смотреть первую часть. Разочарование нахлынуло с первых минут просмотра. Во-первых: ожидала другого подбора актеров. Во-вторых: с самого начала все пошло не по сюжету книги. В общем, фильм на двоечку. Но для людей, которые не читали книгу, думаю будет интересен
14 сентября 2017, 08:59 Ответить
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