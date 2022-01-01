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Марина Фоис

Marina Foïs
Марина Фоис
Марина Фоис Marina Foïs
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Дата рождения
21 января 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Марины Фоис

Родилась 21 января 1970 года. Булонь-Бийанкур, Франция.

Фильмография Марины Фоис
Поехали!
Поехали!
комедия 2022, Франция
6.0
Мясо
Мясо
комедия, ужасы 2021, Франция
6.0
Неверные
Неверные
комедия 2020, Италия
4.0
Хочу ребёнка
Хочу ребёнка
комедия 2019, Франция
6.0
Приговор
Приговор
драма 2018, Бельгия
6.0
Мастерская
Мастерская
драма 2017, Франция
6.0
Любовь и прочий зоопарк
Любовь и прочий зоопарк
комедия 2017, Франция / Бельгия
5.0
Безукоризненная
Безукоризненная
триллер 2016, Франция
6.0
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