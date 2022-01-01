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Марина Фоис
Марина Фоис
Marina Foïs
О персоне
Фильмография
Марина Фоис
Marina Foïs
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Дата рождения
21 января 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Марины Фоис
Родилась 21 января 1970 года. Булонь-Бийанкур, Франция.
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Фильмография Марины Фоис
Поехали!
комедия
2022, Франция
6.0
Мясо
комедия, ужасы
2021, Франция
6.0
Неверные
комедия
2020, Италия
4.0
Хочу ребёнка
комедия
2019, Франция
6.0
Приговор
драма
2018, Бельгия
6.0
Мастерская
драма
2017, Франция
6.0
Любовь и прочий зоопарк
комедия
2017, Франция / Бельгия
5.0
Безукоризненная
триллер
2016, Франция
6.0
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