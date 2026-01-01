Двое закадычных друзей Фред Флинтстоун и Барни Раббл уже много лет работают на каменоломне в Бедроке. Однажды начальство каменоломни решает провести тест среди рабочих, дабы выявить способных работников, которых ждёт повышение, а остальных — просто-напросто уволить. Фред уверен, что не пройдёт этот тест и совсем потерял надежду, однако его добрый друг Барни, жаждущий отблагодарить приятеля за всю помощь, которую тот ему оказывал, незаметно поменял ответы на тест Фреда на свои. После чего Фреда повысили на работе, а Барни уволили. И чем шикарнее со временем становилась жизнь семьи Флинтстоунов, тем меньше крепла дружба Фреда и Барни.