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Постер фильма Флинтстоуны
5.0
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5.0

Флинтстоуны

, 1994
The Flintstones
США / криминал, семейный, комедия / 18+
Постер фильма Флинтстоуны
5.0

О фильме

Двое закадычных друзей Фред Флинтстоун и Барни Раббл уже много лет работают на каменоломне в Бедроке. Однажды начальство каменоломни решает провести тест среди рабочих, дабы выявить способных работников, которых ждёт повышение, а остальных — просто-напросто уволить. Фред уверен, что не пройдёт этот тест и совсем потерял надежду, однако его добрый друг Барни, жаждущий отблагодарить приятеля за всю помощь, которую тот ему оказывал, незаметно поменял ответы на тест Фреда на свои. После чего Фреда повысили на работе, а Барни уволили. И чем шикарнее со временем становилась жизнь семьи Флинтстоунов, тем меньше крепла дружба Фреда и Барни.

В ролях

Джон Гудман
Джон Гудман
Фред Флинтстоун
Элизабет Перкинс
Элизабет Перкинс
Вилма Флинтстоун
Рик Морэнис
Барни Раббл
Кайл МакЛоклен
Кайл МакЛоклен
Cliff Vandercave
Холли Берри
Холли Берри
Miss Stone
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Перл Слэгхупл
Дэнн Флорек
Дэнн Флорек
Mr. Slate
Ирвин Кийес
Joe Rockhead
Крис О'Доннелл
Крис О'Доннелл
Рози О’Доннелл
Рози О’Доннелл
Betty Rubble
Ричард Молл
Hoagie
Режиссер Брайан Левант
Сценарист Стивен Е. де Соуза, Tom S. Parker, Джим Дженниуайн
Композитор Дэвид Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1994
Премьера в мире 23 мая 1994
Дата выхода
23 мая 1994 Россия 6+
24 июля 1994 Австралия
14 июля 1994 Бразилия
24 июля 1994 Великобритания
15 сентября 1994 Венгрия
21 июля 1994 Германия
22 июля 1994 Ирландия PG
6 октября 1994 Италия
23 мая 1994 Казахстан
5 августа 1994 Португалия
26 мая 1994 США
25 августа 1994 Словакия 7
23 мая 1994 Украина
20 июля 1994 Франция
25 августа 1994 Чехия U
19 августа 1994 Швеция
16 июля 1994 Южная Корея 12
MPAA PG
Бюджет $46 000 000
Сборы в мире $341 631 208
Производство Universal Pictures, Amblin Entertainment, Hanna-Barbera Productions
Другие названия
The Flintstones, Los Picapiedra, Flintstounlar, Kiviset ja Soraset, Флинтстоуны, A Flintstone család, Familia Flintstones: Aventuri în Epoca de Piatra, Familie Feuerstein, Familien Flint, Flinstoni, Flinstounai, Flintstoneovi, Flintstones: Die Familie Feuerstein, Flintstonowie, Fred Flinta är här igen, Gia Đình Flintstones, I Flintstones, Kremenckovi, La Famille Pierrafeu, Les Pierrafeu, Los Picapiedras, Obitelj Kremenko, Oi Flintstones, Os Flintstones, Os Flintstones: O Filme, Ränirahnud, Taş Devri, The Flintstones - Kiviset ja Soraset, The Flintstones - La Famille Pierrafeu, The Flintstones: The Live-Action Movie, Οι Φλίντστοουνς, Породица Кременко, Семейство Флинтстоун, Флинтстоундар, Флінстоуни, फ्लिन्टस्टोन्स, フリント・ストーン モダン石器時代, 石頭族樂園, Os Flintstones - O Filme, 新聰明笨伯, The Flintstones - Die Familie Feuerstein, 摩登原始人之摔跤赛攻击波

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 11 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Pearl Slaghoople Ох, бедняжка ты наша. Ты могла выйти замуж за Эллиота Фаерстоуна, человека, который изобрёл колесо.
[смотрит на Фреда с презрением]
Pearl Slaghoople А вместо этого ты выбрала Фреда Флинтстоуна, человека, который изобрёл отговорки!

Отзывы о фильме

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