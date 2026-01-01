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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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О персоне
Фильмография
Морис Бартелеми
Maurice Barthélémy
Киноафиша
Персоны
Морис Бартелеми
Морис Бартелеми
Maurice Barthélémy
Дата рождения
23 мая 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.8
Любовь с препятствиями
(2012)
6.3
Миллион лет до нашей эры
(2004)
5.8
Зай зай зай зай
(2020)
Фильмография Морис Бартелеми
5.8
Зай зай зай зай
Zaï Zaï Zaï Zaï
комедия
2020, Франция
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.8
Любовь с препятствиями
Un bonheur n'arrive jamais seul
комедия, мелодрама
2012, Франция
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.3
Миллион лет до нашей эры
RRRrrrr!!!
комедия
2004, Франция
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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