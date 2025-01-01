Меню
Переступить черту
Награды и номинации фильма Переступить черту
Награды и номинации фильма Переступить черту 2005
Оскар 2006
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая мужская роль
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006
Best Performance
Номинант
Best Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
