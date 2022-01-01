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Переступить черту Переступить черту
Киноафиша Фильмы Переступить черту Переступить черту, 2005: актеры и роли
Walk the Line Переступить черту 2005 / США / Германия
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Переступить черту, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Мэнголд Джеймс Мэнголд James Mangold
В ролях
Хоакин Феникс Хоакин Феникс Joaquin Phoenix Риз Уизерспун Риз Уизерспун Reese Witherspoon Джиннифер Гудвин Джиннифер Гудвин Ginnifer Goodwin Роберт Патрик Роберт Патрик Robert Patrick Даллас Робертс Даллас Робертс Dallas Roberts Дэн Джон Миллер Дэн Джон Миллер Dan John Miller Лэрри Бэгби Шелби Линн Тайлер Хилтон Tyler Hilton Сандра Эллис Лэфферти Sandra Ellis Lafferty Дэн Бин Dan Beene Джефф Бэйли Jeff Bailey Тим Уэйр Том Пауэрс Tom Powers Бен Тэйлор Джим Райт Jim Wright
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