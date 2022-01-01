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Переступить черту
Переступить черту, 2005: актеры и роли
Walk the Line
Переступить черту
2005 / США / Германия
7.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Переступить черту, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Мэнголд
James Mangold
В ролях
Хоакин Феникс
Joaquin Phoenix
Риз Уизерспун
Reese Witherspoon
Джиннифер Гудвин
Ginnifer Goodwin
Роберт Патрик
Robert Patrick
Даллас Робертс
Dallas Roberts
Дэн Джон Миллер
Dan John Miller
Лэрри Бэгби
Шелби Линн
Тайлер Хилтон
Tyler Hilton
Сандра Эллис Лэфферти
Sandra Ellis Lafferty
Дэн Бин
Dan Beene
Джефф Бэйли
Jeff Bailey
Тим Уэйр
Том Пауэрс
Tom Powers
Бен Тэйлор
Джим Райт
Jim Wright
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