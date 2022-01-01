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Кларк Джонсон
Кларк Джонсон
Clark Johnson
О персоне
Фильмография
Кларк Джонсон
Clark Johnson
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Дата рождения
10 сентября 1954
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Филадельфия, Пенсильвания, США
Рост
188 см
Биография Кларка Джонсона
Родился 10 сентября 1954 года. Филадельфия, Пенсильвания, США.
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Фильмография Кларка Джонсона
Хуанита
драма
2019, США
5.0
Люди и птицы
фэнтези, мелодрама, драма
2014, США
6.0
Охранник
драма, криминал, триллер
2006, США
6.0
Спецназ
триллер, боевик
2003, США
6.0
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