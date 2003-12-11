«Спецназ»: Рецензия Киноафиши

Аббревиатура «S.W.A.T.», расшифрованная у нас как «Спецназ Города ангелов», на самом деле означает «Special weapons and tactics». Сам фильм, созданный – так же, как, к примеру, «Миссия невыполнима», – по мотивам старого доброго одноименного телесериала, остается совершенно в рамках развернутой теленовеллы и на «большое кино» ну никак не тянет. Мало того, сценаристы использовали здесь все штампы, какие только могут быть в полицейском фильме. Есть несколько невероятно крутых и невероятно хороших парней, которые отлично стреляют, отлично дерутся, а по вечерам пьют в баре пиво (единственный непохожий на них спецназовец не матерится, ходит в ресторан и пьет французское вино, что, естественно, может означать только одно: совесть у человека явно нечиста). Есть плохой начальник – капитан полиции, который сидит в кабинете и мешает бравым парням работать (частенько в подобных фильмах такой капитан бывает еще и коррумпирован, но в данном случае он просто сволочь). Есть хороший начальник – рангом поменьше (лейтенант), который постоянно на переднем крае борьбы с преступностью, поэтому суров и справедлив. Есть мускулистые лысые негры. Есть женщина-спецназовец, к тому же латино – два удовольствия в одном флаконе (точно такой же персонаж присутствует в «Базе «Клейтон» и многих других недавних фильмах). Есть колоритный главный злодей, которого здесь из-за французского происхождения называют не иначе как «Лягушкой». И есть предатель, уронивший честь мундира ради денег главного злодея. Оба последних в итоге будут наказаны: первого препроводят в тюрьму, второго – на тот свет. Несмотря на то что сценарий писали четыре человека (а может, благодаря этому), сюжет совершенно провален. Самая очевидная нелепость: когда «Лягушку» арестовывают, он принародно обещает сто миллионов долларов тому (тем), кто его освободит. Естественно, скоро улицы Лос-Анджелеса оказываются запружены разнообразным сбродом всех мастей, причесок и оттенков кожи, которые потрясают автоматами, минометами и полным отсутствием сообразительности. Однако любому дураку понятно, что человек, легко готовый расстаться со ста миллионами долларов, наверняка потратит их на судей, адвокатов, охранников, федеральных агентов и прочую кормящуюся на ниве правопорядка братию – это гораздо более верный способ улизнуть от Фемиды. «S.W.A.T.» – типичная производственная драма, где нет ни ярких характеров (кроме, может быть, уже упоминавшегося главзлодея), ни резких поворотов интриги, ни интересных диалогов, ни юмора (верх остроумия: «О, теперь ты носишь эти дурацкие усы». – «Твоя мама ими довольна». – «Твоя сестра тоже»). После всех приключений герои, услышав по рации полицейские позывные, снова отправляются на задание, хотя их рабочий день закончился двенадцать часов назад. Когда начинают бежать финальные титры, так и ждешь, что вот-вот затянут старое-любимое: «…если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет…» Но вместо этого звучит какая-то бессмысленная электронщина. Vlad Dracula