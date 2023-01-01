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Слезы Солнца Слезы Солнца
Киноафиша Фильмы Слезы Солнца Слезы Солнца, 2003: актеры и роли
Tears of the Sun Слезы Солнца 2003 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Слезы Солнца, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Антуан Фукуа Антуан Фукуа Antoine Fuqua
В ролях
Брюс Уиллис Брюс Уиллис Bruce Willis Моника Беллуччи Моника Беллуччи Monica Bellucci Коул Хаузер Коул Хаузер Cole Hauser Финола Флэнаган Финола Флэнаган Fionnula Flanagan Том Скеррит Том Скеррит Tom Skerritt
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