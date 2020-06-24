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Джонни Месснер
Джонни Месснер
Johnny Messner
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Джонни Месснер
Johnny Messner
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Дата рождения
11 апреля 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Сиракьюс, США
Биография Джонни Месснер
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Фильмография Джонни Месснер
Отряд «Призрак»
боевик, криминал, драма
2022, США
4.0
Звездный рубеж
фантастика
2021, США
2.0
Брешь
боевик, фантастика
2020, Канада / США
3.0
Вне закона
боевик, криминал
2019, США
4.0
Списанный в резерв
боевик, триллер
2016, США
3.0
Американское насилие
триллер, драма, криминал
2016, США
5.0
Совершенное оружие
боевик, фантастика, триллер
2016, США / Испания / Швеция
3.0
Боевой механизм
боевик, фантастика, триллер
2016,
3.0
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24 июня 2020 14:20
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