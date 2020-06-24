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Джонни Месснер

Johnny Messner
Джонни Месснер
Джонни Месснер Johnny Messner
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Дата рождения
11 апреля 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Сиракьюс, США
Биография Джонни Месснер

Фильмография Джонни Месснер
Отряд «Призрак»
Отряд «Призрак»
боевик, криминал, драма 2022, США
4.0
Звездный рубеж
Звездный рубеж
фантастика 2021, США
2.0
Брешь
Брешь
боевик, фантастика 2020, Канада / США
3.0
Вне закона
Вне закона
боевик, криминал 2019, США
4.0
Списанный в резерв
Списанный в резерв
боевик, триллер 2016, США
3.0
Американское насилие
Американское насилие
триллер, драма, криминал 2016, США
5.0
Совершенное оружие
Совершенное оружие
боевик, фантастика, триллер 2016, США / Испания / Швеция
3.0
Боевой механизм
Боевой механизм
боевик, фантастика, триллер 2016,
3.0
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Брюс Уиллис возвращается в космос на первом кадре фильма «Космический грех» Крепкий орешек будет предотвращать инопланетное вторжение. 
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24 июня 2020 14:20
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