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Шанхайские рыцари Шанхайские рыцари
Киноафиша Фильмы Шанхайские рыцари Шанхайские рыцари, 2003: актеры и роли
Shanghai Knights Шанхайские рыцари 2003 / США / Гонконг
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Шанхайские рыцари, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Добкин Дэвид Добкин David Dobkin
В ролях
Джеки Чан Джеки Чан Jackie Chan Оуэн Уилсон Оуэн Уилсон Owen Wilson Аарон Тейлор-Джонсон Аарон Тейлор-Джонсон Aaron Taylor-Johnson Том Фишер Том Фишер Tom Fisher Эйдан Гиллен Эйдан Гиллен Aidan Gillen Фэнн Вонг Донни Йен Донни Йен Donnie Yen Оливер Коттон Oliver Cotton Элисон Кинг Alison King Джемма Джонс Джемма Джонс Gemma Jones Константин Грегори Constantine Gregory Джонатан Харви Jonathan Harvey Ричард Хаас Richard Haas
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