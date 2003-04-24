«Шанхайские рыцари»: Рецензия Киноафиши

По-моему, когда говоришь, что режиссёр фильма и главный его герой Джеки Чан, уже больше ничего добавлять и не надо, картинка рисуется сама собой… Думаю, у Вас она нарисовалась правильно.

Совсем не важно то, что действие фильма происходит в 1887 году, когда в Китае проходит восстание ихэцуаней* , что Джеки Чан – сын хранителя Императорской Печати – символа императорской власти, что эту печать украл жаждущий трона незаконный сын императора, что друг нашего героя Оуэн Уилсон – пройдоха, игрок и бабник и что у Чана есть обворожительная сестра …Да, это не важно - это всего лишь декорации, помогающие хоть как-то связать между собой бесчисленные драки и поединки, декорации над которыми никто особенно долго и не думал…

Не будем интриговать необычным финалом: всё стандартно - добро побеждает зло. Хотя, что такое «добро»? Мы так и не поняли, чем вор, игрок и лгун в компании с человеком, способным за глаза наговорит гадостей про своего друга лучше, некого «плохого» Нельсона, который при поединке мог 5 раз убить Чана, но все разы подавал ему шпагу… Поражает обилие известных исторических персонажей в этом фильме: главные герои помогают Конан Дойлю найти своё призвание, а Чарли Чаплину – добраться до Калифорнии, где начинает своё развитие синематограф…В общем, фильм достаточно «смазливый», совершенно сумбурный, но многим может показаться достаточно смешным.

* Вообще-то восстание ихэцуаней или «боксёрское восстание» имело место в 1900 году, и было подготовленным мятежом общества «Кулак во имя воли». Просто китайские крестьяне были против действий императорской администрации, которая почти полностью отдала страну во власть европейцев