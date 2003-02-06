|24 April 2003
|Russia
|Каскад
|12+
|10 April 2003
|Australia
|24 April 2003
|Belarus
|25 December 2003
|Brazil
|12
|6 February 2003
|Canada
|10 April 2003
|Czechia
|U
|23 May 2003
|Denmark
|9 July 2003
|France
|25 December 2003
|Germany
|4 April 2003
|Great Britain
|18 July 2003
|Greece
|26 June 2003
|Hungary
|4 April 2003
|Ireland
|15 August 2003
|Italy
|24 April 2003
|Kazakhstan
|5 June 2003
|Slovakia
|12
|14 February 2003
|South Korea
|12
|7 February 2003
|USA
|24 April 2003
|Ukraine
This film marks the first on-screen confrontation between Jackie Chan and Donnie Yen, both of whom had enjoyed success in Hong Kong but had never faced one another on screen before.