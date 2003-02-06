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Poster of Shanghai Knights
6.5
Kinoafisha Films Shanghai Knights
6.5

Shanghai Knights

, 2003
Shanghai Knights
USA, Hong Kong / Adventure, Comedy, Western / 18+
Poster of Shanghai Knights
6.5

Synopsis

When a Chinese rebel murders Chon's estranged father and escapes to England, Chon and Roy make their way to London with revenge on their minds.

Cast

Jackie Chan
Jackie Chan
Chon Wang
Owen Wilson
Owen Wilson
Roy O'Bannon
Aaron Taylor-Johnson
Aaron Taylor-Johnson
Charlie
Tom Fisher
Tom Fisher
Artie Doyle
Aidan Gillen
Aidan Gillen
Rathbone
Fann Wong
Chon Lin
Donnie Yen
Donnie Yen
Wu Chow
Oliver Cotton
Jack the Ripper
Alison King
Prostitute
Gemma Jones
Gemma Jones
Constantine Gregory
The Mayor
Jonathan Harvey
Director David Dobkin
Writer Alfred Gough, Miles Millar
Composer Randy Edelman
Cast and Crew

Film details

Country USA / Hong Kong
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2003
Online premiere 18 July 2003
World premiere 6 February 2003
Release date
24 April 2003 Russia Каскад 12+
10 April 2003 Australia
24 April 2003 Belarus
25 December 2003 Brazil 12
6 February 2003 Canada
10 April 2003 Czechia U
23 May 2003 Denmark
9 July 2003 France
25 December 2003 Germany
4 April 2003 Great Britain
18 July 2003 Greece
26 June 2003 Hungary
4 April 2003 Ireland
15 August 2003 Italy
24 April 2003 Kazakhstan
5 June 2003 Slovakia 12
14 February 2003 South Korea 12
7 February 2003 USA
24 April 2003 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $88,323,487
Production Touchstone Pictures, Spyglass Entertainment, Birnbaum / Barber Productions
Also known as
Shanghai Knights, Los rebeldes de Shanghai, シャンハイ・ナイト, 2 cavalieri a Londra, Bater ou Correr em Londres, Cavalerii Shaolin, Em Defesa de Sua Majestade, Hiệp Sĩ Thượng Hải, Les chevaliers de Shanghai, Londoni csapás, Los rebeldes de Shanghái, Oi ippotes tis Sangais, Polnočni obračun, Rycerze z Szanghaju, Rytíři ze Šanghaje, Šanchajaus riteriai, Šangajski vitezovi, Şangay Şövalyeleri, Šanghajskí rytieri, Shangai Kid en Londres, Shanghaï Kid 2, Shanghai Kid en Londres, Shanghaï Kid II, Shanghai Noon 2, Shanghai rüütlid, Shanxay ritsarlari, Xi yu qi shi, Οι ιππότες της Σαγκάης, Шангајски витезови/Šangajski vitezovi, Шангајските витези, Шанхайски рицари, Шанхайские рыцари, Шанхайські лицарі, 上海正午2：上海骑士, 皇家威龍, 贖金之王2：皇廷激戰, Shanghai Kid 2, 상하이 나이츠, 샹하이 나이츠

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 10 March 2021

Quotes

Chon Wang The English are not very friendly.
Roy They're just sore losers.
Chon Wang What did they lose?
Roy A little thing called the American Revolution, Chon.
Chon Wang Never heard of it.
Roy I'll give you the highlights. They came over with about a million men. We had a bunch of farmers with pitchforks and beat 'em like a drum.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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