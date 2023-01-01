Шуточный тест: какая вы акула?

Не только Добронравов: этого мужчину Пахмутова боготворила и обожала всю жизнь

Не «Барби», а «Быстрые свидания»: почему иностранные фильмы в России выходят под странными названиями

Сын Учителя вот-вот станет известнее отца: взгляните, каким вырос наследник режиссера

Гайдай не любил Захарова больше, чем Рязанова: возненавидел после возмутительной ситуации

Чуть не отхватил ухо и набросился: нападение на Андрееву попало на видео

Это было ужасно: Цискаридзе крупно оконфузился на сцене

Такое больше никому не позволено: мужа Пахмутовой захоронили в неожиданном месте

Петров и рядом не стоял: этого лысого и худого актера женщины считают самым красивым в России

Доходило до рукоприкладства: Заворотнюк прошла семь кругов ада с Жигуновым

Для них это каторга: мужчины с этими именами не способны на длительные отношения