В каком порядке смотреть «Мир Юрского периода»? В теории все просто, но путаницу вносят мультфильмы

Специально для вас разложили все по полочкам — теперь не ошибетесь.

Франшиза «Мир Юрского периода», основанная на романе Майкла Крайтона, довольно проста в плане хронологии — фильмы идут в порядке выхода. Единственное, что может немного сбить с толку — это мультсериалы, которые слегка нарушают последовательность.

Чтобы правильно погрузиться во «Мир Юрского периода», стоит смотреть произведения в таком порядке:

«Парк Юрского периода» (1993),

«Парк Юрского периода 2: Затерянный мир» (1997),

«Парк Юрского периода 3» (2001),

«ЛЕГО. Мир Юрского периода: Легенда острова Нублар» (2019, мультсериал),

«Мир Юрского периода» (2015),

«Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода» (2020, мультсериал),

«Мир Юрского периода 2» (2018),

«Мир Юрского периода: Теория Хаоса» (2024, мультсериал),

«Битва у Биг-Рок» (2019, короткометражка),

«Мир Юрского периода: Господство» (2022),

«Мир Юрского периода: Возрождение» (2025).

Как видите, хронология не особо сложная. Фильмы можно просто смотреть по годам выхода, а куда между ними впихнуть мультфильмы — вы теперь знаете.

Кстати, недавно мы рассказывали, почему «Мир Юрского периода: Возрождение» — едва ли не разочарование года, а его рейтинги летят на дно.