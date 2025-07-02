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В каком порядке смотреть «Мир Юрского периода»? В теории все просто, но путаницу вносят мультфильмы

2 июля 2025 15:54
В каком порядке смотреть «Мир Юрского периода»? В теории все просто, но путаницу вносят мультфильмы

Специально для вас разложили все по полочкам — теперь не ошибетесь.

Франшиза «Мир Юрского периода», основанная на романе Майкла Крайтона, довольно проста в плане хронологии — фильмы идут в порядке выхода. Единственное, что может немного сбить с толку — это мультсериалы, которые слегка нарушают последовательность.

В каком порядке смотреть «Мир Юрского периода»? В теории все просто, но путаницу вносят мультфильмы

Чтобы правильно погрузиться во «Мир Юрского периода», стоит смотреть произведения в таком порядке:

  • «Парк Юрского периода» (1993),
  • «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир» (1997),
  • «Парк Юрского периода 3» (2001),
  • «ЛЕГО. Мир Юрского периода: Легенда острова Нублар» (2019, мультсериал),
  • «Мир Юрского периода» (2015),
  • «Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода» (2020, мультсериал),
  • «Мир Юрского периода 2» (2018),
  • «Мир Юрского периода: Теория Хаоса» (2024, мультсериал),
  • «Битва у Биг-Рок» (2019, короткометражка),
  • «Мир Юрского периода: Господство» (2022),
  • «Мир Юрского периода: Возрождение» (2025).
В каком порядке смотреть «Мир Юрского периода»? В теории все просто, но путаницу вносят мультфильмы

Как видите, хронология не особо сложная. Фильмы можно просто смотреть по годам выхода, а куда между ними впихнуть мультфильмы — вы теперь знаете.

Кстати, недавно мы рассказывали, почему «Мир Юрского периода: Возрождение» — едва ли не разочарование года, а его рейтинги летят на дно.

Фото: Кадр из фильма «Мир Юрского периода» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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