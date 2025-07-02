Не собрал даже $1 000 000: у худшего фильма в карьере Робби позорный рейтинг, а сама актриса возмущалась от его названия в России

В 35-й день рождения Марго Робби можно бесконечно говорить о её победах — но куда интереснее вспомнить редкий провал, который стал самой яркой неудачей в её карьере. В 2018-м на экраны вышел фильм Terminal, который в России перевели не как «Конечная», что отражает смысл истории, а как «Конченая» — и эта деталь до сих пор смешит и злит одновременно.

Особенно если учесть, что в прокате фильм не смог собрать даже миллиона долларов по всему миру: жалкие $843 970 при бюджете в $4 млн — и это при участии самой Марго, Саймона Пегга и даже Майка Майерса!

Новый жанр или неоновая пустота

А начиналось-то всё многообещающе. Марго не только сыграла главную роль — она была ещё и продюсером через свою компанию LuckyChap, которая тогда делала первые шаги в киноиндустрии. Робби привлек жанр «неонового нуара», который режиссёр-дебютант Вон Стайн гордо называл «новым словом» в кино.

По сюжету всё вертелось вокруг странного кафе в пустынном вокзале с говорящим названием End of the Line — «Конечная». Там крутились киллеры, смертельно больной учитель и загадочная официантка Энни, которая по совместительству — стриптизёрша и роковая женщина.

Одна Робби всё не вытянет

Марго играла с полной самоотдачей: хамелеон, меняющий образы, флиртующий и убивающий, запутывающий всех в безнадёжном лабиринте неона и британского юмора. Рецензенты признают: в кадре она светится ярче всех вывесок вокзала вместе взятых. Но всё остальное трещало по швам.

Критики называли фильм «картонным нуаром» и «выдержкой из худших кусков Гая Ричи конца 90-х». Плот-твисты угадывались за полчаса, диалоги вызывали зевоту, а атмосфера дикой мрачной сказки не спасла скудный сценарий.

Всё, что могло сработать, рассыпалось в откровенно «тупиковом» финале. Даже хронометраж в 90 минут казался бесконечным, а сама Марго позже признавалась: да, они с Воном снимали «очень странное, независимое кино», без больших денег и с огромным энтузиазмом, но, увы, публика не оценила.

Звезда в шоке

Отдельный штрих — российский прокатчик. По смыслу Terminal — это и «конечная станция», и «конечность» как финал. Но зачем-то в названии поменяли две буквы, превратив его в откровенно оскорбительное «Конченая». Робби, когда узнала об этом из интервью ТАСС, только вздохнула:

«Я не знала об этом. Я бы предпочла, чтобы они оставили предыдущее название. "Конечная" значительно лучше подходит по смыслу».

В прокате «Конченая» благополучно утонула — 22% на Rotten Tomatoes остаются худшим рейтингом за всю карьеру Робби. Но, как ни странно, именно этот фильм доказал: Марго умеет рисковать, выбирать странные сценарии и тащить даже совсем безнадёжные проекты одной харизмой.

Сегодняшняя юбилярша явно не жалеет о том опыте: провалы тоже учат. После «Конченой» она запускает блокбастеры вроде «Барби» и выстраивает свою студию так, чтобы больше не тащить на себе проекты, где кроме неона и красивой картинки нет ничего, что можно продать зрителю.

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