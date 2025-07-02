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Дисней планирует перезапуск культовой приключенческой франшизы — и, кажется, это к лучшему

2 июля 2025 16:40
Дисней планирует перезапуск культовой приключенческой франшизы — и, кажется, это к лучшему

Учитывая провал последнего фильма популярной серии, даже ненавистная всем идея ремейка не кажется такой уж плохой.

Пока миллионы зрителей продолжают противиться идее очередного перезапуска от Диснея после максимально провальной «Белоснежки» этого года, студия, кажется, останавливаться не планирует. Только в этом году Дисней выпустил два ремейка, в том числе «Лило и Стича», сборы которого уже приближаются к миллиарду долларов, а в ближайшие пару лет планирует еще как минимум несколько подобных проектов.

Кроме того, как недавно стали утверждать некоторые источники, у Диснея даже появилась идея масштабного перезапуска культовой франшизы, снятой Стивеном Спилбергом, — и в целом это могло бы помочь поклонникам забыть провалившуюся по всем фронтам последнюю часть серии.

В ближайших планах Диснея — перезапуск «Индианы Джонса»

Дисней планирует перезапуск культовой приключенческой франшизы — и, кажется, это к лучшему

Хотя официального подтверждения от самой студии пока не было, источники утверждают, что анонс может произойти уже совсем скоро. По словам одного из основателей издания DisInsider Скайлера Шулера, компания Lucasfilm пока что дает франшизе немного отдохнуть перед тем, как приступить к полному перезапуску всей серии.

Шулер также добавил, что официального заявления от Диснея можно ожидать на одной из презентаций в следующем году — к этому времени компания успеет продумать все до мелочей, потому что, учитывая культовый статус «Индианы Джонса», никому не хочется «потопить» франшизу откровенно плохими ремейками.

«Индиана Джонс» «загнулся» без Стивена Спилберга

Кадр из фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы»

Первые четыре фильма франшизы были сняты Спилбергом по сюжету, написанному создателем «Звездных войн» Джорджем Лукасом, однако в создании пятой картины оба участвовали лишь как продюсеры.

«Индиана Джонс и Колесо судьбы» вышел в мировой прокат в 2023 году, спустя 15 лет после премьеры «Королевства хрустального черепа» — до этого первый фильм получил так себе оценки от критиков после показа на Каннском кинофестивале, а затем и вовсе провалился в прокате, собрав около 380 миллионов долларов при своем внушительном бюджете в 300 миллионов.

Кстати, «Колесо судьбы», помимо всего прочего, считают абсолютно ненужной частью франшизы об Индиане Джонсе — неуспех фильму предрекали задолго до выхода, а вот сама киносерия в итоге даже вошла в нашу подборку франшиз, которым стоило завершиться еще очень давно.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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