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После успеха «Лило и Стич» пошли слухи об адаптации «Вверх»: нашли в России идеальных кандидатов на роли Карла и Рассела

2 июля 2025 16:11
После успеха «Лило и Стич» пошли слухи об адаптации «Вверх»: нашли в России идеальных кандидатов на роли Карла и Рассела

Disney, берите на заметку.

После того как «Лило и Стич» стали главным кассовым успехом Disney в 2025-м, в Сети стали обсуждать лайф-адаптацию мультфильма «Вверх». Трогательная история путешествия к водопаду так и просится для переноса в кино, и по мнению западных зрителей, Харрисон Форд — идеальный Карл.

По мнению фанатов, седовласому актеру даже не придется играть ворчливого старика. Форд с его отличным чувством юмора может принести персонажу особого шарма. Но мы решили пофантазировать, что если «Вверх» сняли бы в России.

Другой старик

На роль Карла Фредриксена, сварливого старика с тяжёлым прошлым и ранимой душой, прекрасно подошёл бы Армен Джигарханян, озвучивший его в мультфильме. Но увы, актера не стало в 2020 году.

Наш второй кандидат — это Юрий Стоянов. У него тот самый редкий дар: одновременно играть сурового и ранимого, проявляя глубину персонажа через сдержанность. Стоянов умеет быть и ворчливым, и нежным — в нужной пропорции.

После успеха «Лило и Стич» пошли слухи об адаптации «Вверх»: нашли в России идеальных кандидатов на роли Карла и Рассела

В его исполнении Карл мог бы быть настоящим пенсионером, уставшим от жизни, но всё ещё мечтающим о полетах.

Новый Рассел

А вот роль Расселла — наивного, доброго, слегка навязчивого мальчишки-скаута — могла бы украсить звезда нового поколения: Рузиль Минекаев. Молодой актёр из «Слова пацана» и «Елок» уже доказал, что умеет быть обаятельным, живым и искренним. Его неподдельная энергетика — ровно то, что нужно, чтобы уравновесить меланхолию старого Карла и зажечь зрителя.

После успеха «Лило и Стич» пошли слухи об адаптации «Вверх»: нашли в России идеальных кандидатов на роли Карла и Рассела

Представьте: Ленобласть, вместо Южной Америки; старый дом с башенкой на окраине, привязанный к воздушным шарам; пара героев, которые так и не поняли друг друга с первого взгляда, но отправляются в путешествие жизни. Всё по-настоящему, всё по-русски.

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Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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