Финал третьего сезона «Игры в кальмара» получился мощным, но не совсем таким, как многие ожидали. Казалось, что с решимостью Ки Хуна эта игра должна была стать последней — но, к сожалению, соревнования продолжаются, и жестокий мир остаётся прежним.

Этот горький факт заставляет задуматься: что будет дальше? Есть ли шанс когда-нибудь положить этому кровавому безумию конец, или же потенциальные участники обречены на бесконечный круг боли и жертв?

Чтобы разобраться, мы обратились к ИИ и вместе представили, каким мог бы быть четвёртый сезон. Вот что из этого вышло.

Завязка

«Прошло 18 лет. Мир изменился — теперь игры не скрываются в тени, а тщательно зачищаются и отрицаются как городская легенда.

Победившая дочь Джун-хи выросла под присмотром анонимных опекунов фонда, который спонсировал её жизнь. Она не знает, кем были её родители, и тем более — чем они занимались перед смертью», — утверждает нейросеть.

Дальше ИИ настаивает на таком развитии событий: однажды девушка получает таинственное письмо. Оно состоит всего из одной строчки:

«Хочешь узнать, почему ты выжила?».

А в конверте, по словам ChatGPT, красная визитка с теми самыми символами. Что ж, пока вполне неплохо.

Основная линия

«Сезон строится вокруг новой игры, но теперь с изощрённым твистом: участниками становятся потомки победителей, проигравших, сотрудников и даже организаторов прошлых игр. Это не просто соревнование за выживание — это игра в память, в вину, в наследие.

Игра задумывается как эксперимент нового куратора — молодого миллиардера из США, помешанного на «катарсисе через страдание». Он хочет «очистить» человечество, проведя самую честную игру за всю историю — без масок, без правил, без анонимности», — предлагает ChatGPT.

Здесь тоже всё звучит вполне интересно, особенно если рассматривать эту версию как черновой набросок, который позже будет доработан крутыми фишками. Идём дальше.

Новая героиня

«Дочь Джун-хи становится лицом сезона. Её зовут Соль-ви, и поначалу она просто не понимает, что происходит. Но вскоре убеждается, что игры — не шутка, и её участники — такие же дети боли, как и она», — продолжает ИИ.

Пока всё тоже более-менее сносно. Но дальше нейросеть пошла совсем не в ту степь:

«И перед ней встаёт дилемма: спасать всех или отказаться от роли мессии и стать игроком, чтобы победить и остановить шоу насовсем, но ценой жизни других?».

Как будто бы речь внезапно пошла про какой-то другой сериал, согласны? Потому что на примере Ки Хуна зрители уже убедились, что:

остановить шоу не так уж просто даже сообща, так каким же образом это удастся 18-летней девушке? продолжать играть — значит просто принять правила и ничего не изменить.

В общем ИИ так и не уловил суть игры и её концепцию, несмотря на то, что мы разжёвывали как могли.

Финал сезона

А теперь самое интересное, готовьтесь.

«В финале остаются три человека, включая Соль-ви. Финальная игра не про силу. Это шахматная партия, где каждый ход раскрывает один из грехов участников, их семей, прошлого.

Победа не гарантирует жизнь. Победа — это выбор: продолжить шоу или навсегда его завершить, уничтожив всю систему с её архивами, деньгами и вип-гостями.

Соль-ви выбирает уничтожение, зная, что все, кто выжил, будут преследуемы. Она исчезает», — пафосно завершает нейросеть.

И вот тут весь сценарий посыпался. Потому что описанное вообще никак не связано с форматом игры и упускает кучу важных деталей. И сколько бы мы ни пытались подсказать ИИ, какой выбор стоит перед игроками в финале, и как вообще работает система, она каждый раз выдавала нечто в духе:

«Это будет не мгновенный конец, а долгий и опасный путь».

Так что, будучи реалистами, смеем предположить, что игры наверняка продолжились бы и дальше. Но у теории нейросети есть потенциал: если бы на играх и впрямь оказались дети тех, кто ранее от этих игр пострадал, у них была бы мотивация положить конец этому аду.

Но для этого им, как минимум, неплохо было бы познакомиться заранее и тщательно все продумать. А это было бы довольно проблематично.

Итог

Ну что ж, как видим, не всегда нейросети могут выдать что-то действительно крутое — вот отличный пример. Так что пока что ИИ в киноиндустрии точно не заменит живых людей, особенно когда речь идёт о сложных и глубоких историях.

Кстати, на эту тему советуем почитать — почему в «Игре в кальмара» младенец и пес выглядят так плохо. Фанаты нашли причину столь дешёвой графики — виноват кое-кто из каста.