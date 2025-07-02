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Беззубик вне конкуренции, но еще есть Грязеплюх и Лаварыг: список монстров из «Как приручить дракона»

2 июля 2025 18:07
Иккинг и Беззубик

Фурия — элита, но эти ящеры тоже достойны упоминания.

Во вселенной «Как приручить дракона» ящеры — это не просто волшебные существа, а настоящие персонажи со своими характерами, привычками и даже фобиями.

Мир Олуха насчитывает десятки видов, и каждый из них по-своему уникален. Некоторые, как Лаварыг умеют стрелять лавой, другие — создавать иллюзии или сливаться с окружающей средой. Есть те, кто беззлобно греется у костра, и те, кто способен разнести флотилию одним залпом.

Беззубик вне конкуренции, но еще есть Грязеплюх и Лаварыг: список монстров из «Как приручить дракона»

Всё началось с Ночной фурии — редчайшего вида, обладающего невероятной скоростью и точностью. Беззубик стал первым приручённым представителем своего рода и символом всей франшизы.

Но на фоне его популярности за кадром часто остаются не менее колоритные собратья: например, двуглавый Кошмарный пристеголов, в котором две головы выдыхают газ и пламя, или же массивный Громмель с лавовым дыханием и добрым нравом. Драконы здесь — не просто огнедышащие твари, а сложные существа, способные к дружбе, привязанности и ревности.

Беззубик вне конкуренции, но еще есть Грязеплюх и Лаварыг: список монстров из «Как приручить дракона»

Есть драконы-невидимки вроде Разнокрыла, способного сливаться с ландшафтом, и короли воздушного боя — Хвостоколы, настолько быстрые, что их почти невозможно заметить в небе. А бывают гиганты, вроде Красной смерти, величиной со скалу, или Великого смутьяна — мирного титана с ледяным дыханием, внушающего благоговейный трепет даже самым бесстрашным викингам.

Беззубик вне конкуренции, но еще есть Грязеплюх и Лаварыг: список монстров из «Как приручить дракона»

Особое место занимают водные драконы: от молниеносного Морского шокера до поглощающего обломки Подводного потрошителя, или Грязеплюха, восьмиметрового дракона-разведчика. И, конечно, нельзя не вспомнить о Дневной фурии — загадочной, грациозной и более агрессивной, чем её тёмный собрат.

Многие из этих созданий обитают стаями, некоторые — в одиночестве. Одни легко поддаются приручению, другие остаются дикими и непредсказуемыми. Но в каждом из них — частичка огромного и живого мира, где приручить — значит понять, а летать рядом — значит доверять.

Оторви и выбрось: сцена после титров в новом «Как приручить дракона» не имеет смысла — в мульте такого и в помине не было.

Фото: Кадр из фильма «Как приручить дракона» (2025), «Как приручить дракона» (2010), «Как приручить дракона 2» (2014)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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