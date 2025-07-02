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Сюжет старый, герои новые: почему в «Мире Юрского периода: Возрождение» нет Клэр и Оуэна

2 июля 2025 17:09
Клэр и Оуэн

Новая часть, судя по бокс-оффису, провалилась по всем фронтам.

С уходом Криса Пратта из новой главы «Мира Юрского периода» франшиза сделала логичный, но неоправданный шаг. Несмотря на то, что Оуэн Грейди и Клэр Диринг стали лицами трилогии 2015–2022 годов, их отсутствие в фильме «Возрождение» объясняется попыткой перезапустить вселенную с чистого листа.

Финал «Господства» в 2022-м расставил всех героев по местам: динозавры окончательно влились в экосистему Земли, а ключевые персонажи обрели мир. Это был эмоциональный конец истории и привет сразу двум поколениям героев — от Алан Гранта до Оуэна Грейди. Продолжать историю дальше, не скатившись в абсурд, было бы сложно.

Поэтому «Возрождение» предлагает мягкую перезагрузку: новая миссия, новые герои (во главе со Скарлетт Йоханссон и Джонатаном Бейли), и новый, неизведанный остров, полный мутировавших динозавров. Всё это — под руководством режиссёра Гарета Эдвардса, известного по «Годзилле» и «Изгою-один».

Сюжет старый, герои новые: почему в «Мире Юрского периода: Возрождение» нет Клэр и Оуэна

Крис Пратт, между тем, не исключает возвращения в будущем. Он не раз говорил о своей любви к франшизе, хотя в мае 2024 года уклончиво комментировал своё участие в продолжении. Возможно, как и звёзды оригинального «Парка Юрского периода», он вернётся в одном из следующих фильмов, чтобы поддержать новых героев.

Учитывая, что новая лента получила на RT 54% свежести от критиков, продолжения может и не быть. Да и критика третьего фильма («Господство») была сурова: 29% на Rotten Tomatoes — антирекорд для всей франшизы.

«Да похороните вы уже этих динозавров»: «Мир Юрского периода: Возрождение» — едва ли не разочарование года, рейтинги летят на дно.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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