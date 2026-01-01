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Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Фильмография
Александр Боровиков
Aleksandr Borovikov
Киноафиша
Персоны
Александр Боровиков
Александр Боровиков
Aleksandr Borovikov
Дата рождения
6 сентября 1959
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Дева
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Поражение после победы
(1988)
6.7
Вместо меня
(2000)
6.2
Свой крест
(1989)
Фильмография Александр Боровиков
Жанр
Все
Военный
Детектив
Драма
Год
Все
2002
2000
1989
1988
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
5.9
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военный, драма
2002, Россия
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6.7
Вместо меня
Vmesto menya
драма
2000, Россия
6.2
Свой крест
Svoy krest
детектив, драма
1989, СССР
7.3
Поражение после победы
Defeat after victory
драма
1988, СССР
Онлайн
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