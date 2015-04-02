Наша рецензия

Робу Маршаллу, немного поинтриговавшему и сильно позабавившему (в хорошем значении этого выражения) публику авантюрно-иронической хореографией в «Чикаго», нельзя отказать в умении снимать определенные вещи красиво и со вкусом, однако это еще не есть талант в собственном смысле слова. «Мемуары гейши» целиком наполнены размеренной красивостью, своего рода экзотической поволокой, но перед нами – типично «женское» кино, лучше всего выражающееся словами главной героини: «Так мы и жили в своем тесном…