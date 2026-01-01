Меню
Киноафиша Фильмы Мемуары гейши Награды и номинации фильма Мемуары гейши

Награды и номинации фильма Мемуары гейши 2005

Оскар 2006 Оскар 2006
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший звуковой монтаж
Номинант
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Anthony Asquith Award for Film Music
Победитель
Best Make Up/Hair
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Best Make Up/Hair
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2006 MTV Movie & TV Awards 2006
Sexiest Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
