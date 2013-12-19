Тепловой удар, 2013

Пол – зоолог, который отправляется в экспедицию, чтобы изучить жизнь гиен в условиях пустыни. С ним едут его девушка и дочка, которые плохо ладят между собой. Девушка была отправлена к отцу, чтобы он перевоспитал ее, связавшуюся с опасной компанией и начавшую употреблять наркотики, но дружба с новой подружкой Пола – то, с чем она точно не может примириться. Но всему предстоит измениться после неожиданной смерти зоолога, и главные героини должны пересмотреть свои отношения, оказавшись наедине с агрессивной природой.