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Тепловой удар Тепловой удар
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Heatstroke

Тепловой удар, 2013

2013 / США / ЮАР / Германия
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пол – зоолог, который отправляется в экспедицию, чтобы изучить жизнь гиен в условиях пустыни. С ним едут его девушка и дочка, которые плохо ладят между собой. Девушка была отправлена к отцу, чтобы он перевоспитал ее, связавшуюся с опасной компанией и начавшую употреблять наркотики, но дружба с новой подружкой Пола – то, с чем она точно не может примириться. Но всему предстоит измениться после неожиданной смерти зоолога, и главные героини должны пересмотреть свои отношения, оказавшись наедине с агрессивной природой.

  • Съемки триллера проводились в Южной Африке, что обеспечило невероятные пейзажи и красоты настоящей бескрайней пустыни. Панорамные планы необычной местности имеют огромное значение в восприятии этого фильма.
  • Кинолента снималась при поддержке южноафриканского министерства промышленности.
  • На постерах «Теплового удара» можно видеть персонажа Стивена Дорффа с пистолетом в руках, но в фильме нет ни одного эпизода, содержащего такой кадр.
  • Мэйси Уильямс, исполнившая одну из главных ролей, стала знаменитой актрисой после участия в сериале «Игра престолов».
  • Роль подруги Пола получила актриса российского происхождения Светлана Меткина.

Семейная поездка-сафари по пустыне омрачается убийством главы семейства. Встреча с браконьерами заставляет оставшихся в живых мачеху и падчерицу бороться за свои жизни.

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 19 декабря 2013
Возраст 16+
Режиссер
Эвелин Пурселл
В ролях
Стивен Дорфф
Стивен Дорфф
Мэйси Уильямс
Мэйси Уильямс
Петер Стормаре
Петер Стормаре
Светлана Меткина
Уоррик Грайер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тепловой удар 2 постера
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Тепловой удар

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