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Фильмография
Мел Райдо
Mel Raido
Киноафиша
Персоны
Мел Райдо
Мел Райдо
Mel Raido
Дата рождения
25 марта 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Фантастический герой
Биография Мел Райдо
Родился в 1977 году. Ямайка.
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