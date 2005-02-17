Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Тайна Волчьей пасти
1 постер
Киноафиша Фильмы Тайна Волчьей пасти

Тайна Волчьей пасти

Tayna volchey pasti 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Главный герой ленты - 12-летний Витя Олушев. Отец мальчика служит в морской пехоте, мама работает военным психологом. Как часто бывает в семьях военнослужащих, им то и дело приходится переезжать с место на место, на этот раз Олушевы отправляются в гарнизон, расположенный на побережье. Пока отец ловит преступников, а мать помогает мальчику-инвалиду Ване, Витька со своими новыми друзьями целые дни проводит возле грота с таинственным и немного жутким названием Волчья пасть. Однажды мальчишки находят в гроте чьи-то припасы и сразу же рассказывают об этом родителям - похоже, что Волчью пасть облюбовали в качестве склада контрабандисты…

  • Съемки фильма проходили в Балаклаве, городе, расположенном в 15 километрах от Севастополя. 
  • Режиссером фильма стала Алла Сурикова, ранее работавшая над такими любимыми зрителями лентами, как “Будьте моим мужем” (1981), “Человек с бульвара Капуцинов” (1987), “Дети понедельника” (1997) и многими другими. 
  • “Тайна Волчьей пасти” - шестая по счету картина Аллы Суриковой, участие в которой принимал Николай Караченцов. Роль полковника Думки стала одной из последних киноработ артиста. 
  • Михаил Пореченков, Анна Михалкова, Андрей Федорцов снимались в сериале “Убойная сила” (2000-2005).

Герой фильма – 12-летний мальчик Витя Олушев – приезжает вместе с мамой и папой в гарнизон морской пехоты. Папа специалист по борьбе с терроризмом, мама капитан медицинской службы. И пока родители служат, сын осваивает пространство и постигает со своими гарнизонными друзьями школу мужества. Здесь и межнациональные разборки на уровне русских и украинских мальчишек, и террористы, и даже первая любовь...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 17 февраля 2005
Дата выхода
17 февраля 2005 Россия Панорама Кино 16+
17 февраля 2005 Казахстан
17 февраля 2005 Украина
Производство Позитив-фильм
Другие названия
Tayna volchey pasti, Тайна волчьей пасти
Режиссер
Алла Сурикова
Алла Сурикова
В ролях
Антон Григорян
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Денис Яковлев
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Тайна Волчьей пасти
Чебурашка 7.4
Чебурашка (2022)
Сказка. Есть... 3.9
Сказка. Есть... (2012)
Странник 5.6
Странник (1987)
Семен Дежнев 6.4
Семен Дежнев (1983)
Тайная сила 4.2
Тайная сила (2002)
Последний Богатырь: Посланник Тьмы 6.9
Последний Богатырь: Посланник Тьмы (2021)
Приключения Электроника 7.7
Приключения Электроника (1979)
Элька 6.5
Элька (2006)

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 12 голосов
4.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Тайна Волчьей пасти

Похожие фильмы онлайн

Чебурашка
 
Семен Дежнев
 
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше