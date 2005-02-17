Главный герой ленты - 12-летний Витя Олушев. Отец мальчика служит в морской пехоте, мама работает военным психологом. Как часто бывает в семьях военнослужащих, им то и дело приходится переезжать с место на место, на этот раз Олушевы отправляются в гарнизон, расположенный на побережье. Пока отец ловит преступников, а мать помогает мальчику-инвалиду Ване, Витька со своими новыми друзьями целые дни проводит возле грота с таинственным и немного жутким названием Волчья пасть. Однажды мальчишки находят в гроте чьи-то припасы и сразу же рассказывают об этом родителям - похоже, что Волчью пасть облюбовали в качестве склада контрабандисты…