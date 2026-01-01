Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Секретарша

Награды и номинации фильма Секретарша 2002

Золотой глобус 2003 Золотой глобус 2003
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003 MTV Movie & TV Awards 2003
Breakthrough Female Performance
Номинант
Сандэнс 2002 Сандэнс 2002
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
